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Рыбка Поньо на утесе
Рыбка Поньо на утесе, 2008: актеры и роли
Ponyo On A Cliff / Gake no ue no Ponyo
Рыбка Поньо на утесе
2008 / Япония
Трейлер
7.6
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48
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Рыбка Поньо на утесе, 2008: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Хаяо Миядзаки
Hayao Miyazaki
В ролях
Юриа Нара
Yuria Nara
Хироки Дой
Дзёдзи Токоро
Томоко Ямагути
Юки Амами
Yuki Amami
Кадзусигэ Нагасима
Акико Яно
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