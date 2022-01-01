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Рыбка Поньо на утесе Рыбка Поньо на утесе
Киноафиша Фильмы Рыбка Поньо на утесе Рыбка Поньо на утесе, 2008: актеры и роли
Ponyo On A Cliff / Gake no ue no Ponyo Рыбка Поньо на утесе 2008 / Япония
7.6 Оцените
48 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Рыбка Поньо на утесе, 2008: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Хаяо Миядзаки Хаяо Миядзаки Hayao Miyazaki
В ролях
Юриа Нара Yuria Nara Хироки Дой Дзёдзи Токоро Томоко Ямагути Юки Амами Юки Амами Yuki Amami Кадзусигэ Нагасима Акико Яно Akiko Yano Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon
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