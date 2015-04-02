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Рыбка Поньо на утесе
Отзывы о мультфильме «Рыбка Поньо на утесе»
Ponyo On A Cliff / Gake no ue no Ponyo
Рыбка Поньо на утесе
2008 / Япония
Трейлер
7.7
Оцените
51
голос
Рейтинг IMDb: 7.6
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type55m
2 апреля 2015, 12:51
Супер мульт, я вспомнил детство ,я был счастлив)
2 апреля 2015, 12:51
1
0
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Swi4e1987
2 апреля 2015, 12:51
Ужасный мультик 1 / 10✊
2 апреля 2015, 12:51
0
1
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Наталья Безбородова
31 мая 2021, 15:36
Оценка
Вот ваше расписание удивляет!!! Мультик 1июня (день защиты детей) в 7.00!!! То есть в 6.00 подъём и на мультфильм всей семьёй!!! Дурдом!!! Где логика, товарищи?! Где логика?!!!
31 мая 2021, 15:36
0
0
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