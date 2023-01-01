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Дом восковых фигур Дом восковых фигур
Киноафиша Фильмы Дом восковых фигур Дом восковых фигур, 2005: актеры и роли
House of Wax Дом восковых фигур 2005 / Австралия / США
7.9 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 5.4
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Дом восковых фигур, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хауме Кольет-Серра Хауме Кольет-Серра Jaume Collet-Serra
В ролях
Элиша Катберт Элиша Катберт Elisha Cuthbert Джаред Падалеки Джаред Падалеки Jared Padalecki Джон Абрахамс Джон Абрахамс Jon Abrahams Дэймон Херриман Дэймон Херриман Damon Herriman Пэрис Хилтон Пэрис Хилтон Paris Hilton Эмма Лунг Роберт Ри' чард Брайан Ван Холт Брайан Ван Холт Brian Van Holt Чад Майкл Мюррэй Чад Майкл Мюррэй Chad Michael Murray
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