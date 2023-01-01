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Дом восковых фигур
Дом восковых фигур, 2005: актеры и роли
House of Wax
Дом восковых фигур
2005 / Австралия / США
7.9
Оцените
41
голос
Рейтинг IMDb: 5.4
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Дом восковых фигур, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Хауме Кольет-Серра
Jaume Collet-Serra
В ролях
Элиша Катберт
Elisha Cuthbert
Джаред Падалеки
Jared Padalecki
Джон Абрахамс
Jon Abrahams
Дэймон Херриман
Damon Herriman
Пэрис Хилтон
Paris Hilton
Эмма Лунг
Роберт Ри'
чард
Брайан Ван Холт
Brian Van Holt
Чад Майкл Мюррэй
Chad Michael Murray
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