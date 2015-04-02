Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дом восковых фигур Дом восковых фигур
Киноафиша Фильмы Дом восковых фигур Отзывы о фильме «Дом восковых фигур»
House of Wax Дом восковых фигур 2005 / Австралия / США
7.9 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Дом восковых фигур»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Деметриос 2 апреля 2015, 12:51
фильм супер.. я под большим мерзким впечатлением... кажется, режиссер- латентный садист. По крайней мере, сцены убийств снять изощренно... Просто АНАТОМИЧЕСКИЙ ТЕАТР... ,браво. давно мне не было так эээ... не сирашно, скорее, мерзко...

Ах да, мой брат сходил на Это целых 2 раза. Говорит, вставляет...

Дмитрий
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
нонстоп 2 апреля 2015, 12:51
а я боялась..😓
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Shizyxa 2 апреля 2015, 12:51
Не знаю,а че жалеть Пэрис Хилтон? Кстати это ее не дебютная роль,она еще где-то снималась.По-моему ее и брУнетку в этот фильмец запихали под лозунгом "Красота+немножко стриптиза спасут фильм".Я всегда расценивала так-если выйдя с фильма ужасов ты забыл о нем через 2 часа-значит фильмец был преотстойнейший.О "Домике" я забыла через час...Вот от "Проклятия"я не могла оклематься несколько дней...



Винсент-форевер!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Король-львенок
Король-львенок 1 комментарий
Мира
Мира 43 комментария
Марлоу
Марлоу 1 комментарий
Непослушная
Непослушная 44 комментария
Чекаго
Чекаго 4 комментария
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба 13 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши