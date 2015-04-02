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Дом восковых фигур
Отзывы о фильме «Дом восковых фигур»
House of Wax
Дом восковых фигур
2005 / Австралия / США
7.9
Оцените
41
голос
Рейтинг IMDb: 5.4
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Деметриос
2 апреля 2015, 12:51
фильм супер.. я под большим мерзким впечатлением... кажется, режиссер- латентный садист. По крайней мере, сцены убийств снять изощренно... Просто АНАТОМИЧЕСКИЙ ТЕАТР... ,браво. давно мне не было так эээ... не сирашно, скорее, мерзко...
Ах да, мой брат сходил на Это целых 2 раза. Говорит, вставляет...
Дмитрий
2 апреля 2015, 12:51
0
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нонстоп
2 апреля 2015, 12:51
а я боялась..😓
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Shizyxa
2 апреля 2015, 12:51
Не знаю,а че жалеть Пэрис Хилтон? Кстати это ее не дебютная роль,она еще где-то снималась.По-моему ее и брУнетку в этот фильмец запихали под лозунгом "Красота+немножко стриптиза спасут фильм".Я всегда расценивала так-если выйдя с фильма ужасов ты забыл о нем через 2 часа-значит фильмец был преотстойнейший.О "Домике" я забыла через час...Вот от "Проклятия"я не могла оклематься несколько дней...
Винсент-форевер!!!✊
2 апреля 2015, 12:51
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Дмитрий
Винсент-форевер!!!✊
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