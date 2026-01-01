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Элиша Катберт
Elisha Cuthbert
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Персоны
Элиша Катберт
Элиша Катберт
Elisha Cuthbert
Дата рождения
30 ноября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Калгари, Канада
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Элиша Катберт
Родилась 30 ноября 1982 года. Калгари, Альберта, Канада.
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Популярные фильмы
8.3
24 часа
(2001)
7.7
Счастливый конец
(2011)
7.6
Реальная любовь
(2002)
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Cat Tale
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2010, США
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