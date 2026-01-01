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Элиша Катберт
Элиша Катберт Elisha Cuthbert
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Элиша Катберт

Elisha Cuthbert

Дата рождения
30 ноября 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Калгари, Канада
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров

Биография Элиша Катберт

Родилась 30 ноября 1982 года. Калгари, Альберта, Канада.

Популярные фильмы

24 часа 8.3
24 часа (2001)
Счастливый конец 7.7
Счастливый конец (2011)
Реальная любовь 7.6
Реальная любовь (2002)

Фильмография Элиша Катберт

Каждый год после
Каждый год после
мелодрама, драма 2026, США/Канада
6.1
Дорогая Элизабет Dear Elizabeth
комедия 2022, США
Бандит 6.2
Бандит Bandit
боевик, триллер 2022, Канада
Смотреть трейлер
Заклятье: Спуск к дьяволу 6.1
Заклятье: Спуск к дьяволу The Cellar
ужасы 2021, Ирландия
Смотреть трейлер
Вышибала: Эпический замес 5.9
Вышибала: Эпический замес Goon: Last of the Enforcers
комедия 2017, Канада
Смотреть трейлер Рецензия
Ранчо 7.3
Ранчо
драма, комедия 2016, США
Счастливый конец 7.7
Счастливый конец
комедия 2011, США
Сказочный кот
Сказочный кот Cat Tale
анимация, приключения, комедия, семейный 2010, США
Смотреть трейлер
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Новости о Элиша Катберт
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