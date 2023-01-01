Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Пришельцы на чердаке
Фильмы похожие на Пришельцы на чердаке
Aliens in the Attic
Пришельцы на чердаке
2008 / США
Смотреть трейлер
6.5
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Пришельцы на чердаке
Вся информация о фильме
Уличные танцы 3: Все звезды
мюзикл, драма
2013, Великобритания
6.0
Планета №51
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика
2009, Испания / Великобритания
6.0
Монстры против пришельцев
комедия, семейный, анимация
2009, США
7.0
Ночь в музее 2
комедия, боевик, семейный
2009, США
7.0
Миссия Дарвина
приключения, семейный, анимация, фантастика
2009, США
6.0
Камень желаний
комедия
2009, США / ОАЭ
5.0
Путешествие к центру Земли 3D
приключения, боевик, фэнтези, семейный
2008, США
7.0
Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма
2008, США
7.0
Сказки на ночь
фэнтези, комедия
2008, США
7.0
Элвин и бурундуки
семейный, комедия
2007, США
7.0
Громобой
детский, приключения, боевик
2006, Германия / США / Великобритания
6.0
Затура: космическое приключение
приключения, фантастика
2005, США
7.0
Высший пилотаж
семейный, приключения, боевик, комедия
2005, США
6.0
Принц на Рождество: Королевское дитя
мелодрама, семейный
2019, США
5.0
Джуди Муди и веселое лето
комедия, семейный
2011, США
5.0
Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения
2021, США
8.0
Человек-паук
боевик, фантастика, приключения, триллер
2002, США
8.0
Человек-паук: Враг в отражении
фантастика, боевик, приключения
2007, США
7.0
Как Майк
комедия, фэнтези, семейный
2002, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
И Лукашин туда же: в «Иронии судьбы» бессовестно обманули народ
Еще один сердцеед: в Сети нашлось единственное фото брата Аверина
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Тест: кто вы из героев известных мультфильмов?
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
Внебрачный сын? Евгений Миронов сделал заявление о родстве с Андреем Мироновым
Эти знаки Зодиака станут самыми счастливыми в 2023 году: наконец-то белая полоса
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
Как бы сейчас выглядели Мымра и Новосельцев? Не пара, а загляденье
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить