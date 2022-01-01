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Пришельцы на чердаке
Пришельцы на чердаке, 2008: актеры и роли
Aliens in the Attic
Пришельцы на чердаке
2008 / США
Трейлер
6.5
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Пришельцы на чердаке, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Шульц
John Schultz
В ролях
Эшли Тисдэйл
Роберт Хоффман
Robert Hoffman
Остин Роберт Батлер
Austin Robert Butler
Картер Дженкинс
Carter Jenkins
Дж.К. Симмонс
J.K. Simmons
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