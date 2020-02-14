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Аризонская мечта
Отзывы о фильме «Аризонская мечта»
Arizona Dream
Аризонская мечта
1993 / США / Франция
6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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evayu
14 февраля 2020, 01:10
Оценка
Один из моих любимых фильмов. Сумасшедший, полный наивной несуразицы, но такой добрый. Фильм о людях, о чувствах, о том, с каким трудом нам приходится учиться слышать друг друга, пытаться понять другого, и конечно же себя самого, истинного, прихлопнув, хоть немножко к полу, свое крикливое, Эго.
14 февраля 2020, 01:10
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