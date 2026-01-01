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Кьяра Мастроянни
Кьяра Мастроянни Chiara Mastroianni
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Кьяра Мастроянни

Chiara Mastroianni

Дата рождения
28 мая 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
XVI округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Биография Кьяра Мастроянни

Родилась 28 мая 1972 года. Париж, Франция.

Популярные фильмы

Персиполис 7.4
Персиполис (2007)
Все песни только о любви 7.0
Все песни только о любви (2007)
Любимое время года 6.9
Любимое время года (1993)

Фильмография Кьяра Мастроянни

An Evening with Victor Hugo 6.1
An Evening with Victor Hugo Victor comme tout le monde
драма, комедия 2026, Франция
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Незадолго до полуночи Un peu avant minuit
драма 2026, Франция
Месье Спейд 6.7
Месье Спейд
драма, криминал, мини-сериал 2024, США
Мой Марчелло 5.6
Мой Марчелло Marcello Mio
комедия 2024, Франция / Италия
Смотреть трейлер
Иностранный язык 6.7
Иностранный язык Langue étrangère
драма, мелодрама 2024, Германия / Бельгия / Франция
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Эврика 6.1
Эврика Eureka
драма 2023, Аргентина / Франция / Германия / Мексика / Португалия
Грани любви 6.6
Грани любви Les enfants des autres
комедия, драма 2022, Франция
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То самое лето 5.6
То самое лето Cet été-là
комедия, драма 2022, Франция
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Новости о Кьяра Мастроянни
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