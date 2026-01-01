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Кьяра Мастроянни
Chiara Mastroianni
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Кьяра Мастроянни
Кьяра Мастроянни
Chiara Mastroianni
Дата рождения
28 мая 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
XVI округ Парижа, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Биография Кьяра Мастроянни
Родилась 28 мая 1972 года. Париж, Франция.
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