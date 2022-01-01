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Кьяра Мастроянни
Кьяра Мастроянни
Chiara Mastroianni
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Кьяра Мастроянни
Chiara Mastroianni
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Дата рождения
28 мая 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Кьяра Мастроянни
Родилась 28 мая 1972 года. Париж, Франция.
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Фильмография Кьяра Мастроянни
Девушка с браслетом
драма, криминал
2019, Франция
6.0
Одной волшебной ночью
комедия
2019, Франция
5.0
Сент-Амур: Удовольствия любви
комедия
2016, Франция / Бельгия
6.0
Удачи, Сэм
комедия, спорт
2015, Бельгия / Франция
6.0
3 сердца
драма
2014, Франция / Германия / Бельгия
5.0
Славные ублюдки
драма
2013, Франция / Германия
4.0
Цыпленок с черносливом
драма
2012, Франция / Германия / Бельгия
5.0
Августина
драма
2012, Франция
6.0
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