Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Матиас Млекуц
Mathias Mlekuz
Киноафиша
Персоны
Матиас Млекуц
Матиас Млекуц
Mathias Mlekuz
Дата рождения
1 ноября 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Ланс, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.4
Миссии
(2017)
6.4
Лехаим
(2014)
6.3
Завоевание
(2011)
Фильмография Матиас Млекуц
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Мелодрама
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2017
2014
2011
2008
2007
2006
2005
Все
8
Фильмы
7
Сериалы
1
Актер
8
6.4
Миссии
драма, фантастика
2017, Франция
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
6.4
Лехаим
À la vie
драма
2014, Франция
6.3
Завоевание
La Conquête / The Conquest
биография
2011, Франция
Смотреть трейлер
5.5
Друзья и любовники
Mes amis, mes amours
мелодрама, комедия
2008, Франция
5.8
Два мира
The Two Worlds
фэнтези, комедия
2007, Франция
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
4.8
Ищу жениха с оплатой всех расходов
Cherche fiancé tous frais payés
комедия
2007, Франция
5.7
Все за мной
Qui m'aime me suive
комедия
2006, Франция
4.6
Брис великолепный
Brice de Nice
комедия
2005, Франция
Почему актеры отказывались от съемок в фильме «Красавица»: во всем виновата Джулия Робертс
Сериал «Трешка» получил рейтинг 7,8, но зрители нашли за что его возненавидеть: «Юмор плоский, Александрова бесит, все угнетает»
Третий мультфильм про Карлсона советским детям так и не показали: вот почему историю не продолжили
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
«Ну надо же подмешать мыльных соплей для бабушек!»: зрителей разозлила одна линия в «Первом отделе 5»
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9)
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667