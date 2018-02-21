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Маржан Сатрапи
Маржан Сатрапи
Marjane Satrapi
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Маржан Сатрапи
Marjane Satrapi
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Дата рождения
22 ноября 1969
Возраст
52 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Актриса, Сценарист
Биография Маржан Сатрапи
Родилась 22 ноября 1969 года. Рашт, Иран.
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Фильмография Маржан Сатрапи
Опасный элемент
биография, драма
2019, Великобритания
6.0
Голоса
криминал, триллер, комедия
2014, США / Германия
8.0
Цыпленок с черносливом
драма
2012, Франция / Германия / Бельгия
5.0
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Финансированием фильма о Марии Склодовской-Кюри займется Amazon
Amazon Studios в партнерстве с Studiocanal займется финансированием фильма «Радиоактивно» Маржан Сатрапи, сообщает Variety. Также в рамках сделки к Amazon перешли права на фильм на
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21 февраля 2018 02:51
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