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Приключения Флика Приключения Флика
Киноафиша Фильмы Приключения Флика Приключения Флика, 1998: актеры и роли
A Bug's Life Приключения Флика 1998 / США
7.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Приключения Флика, 1998: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джон Лассетер Джон Лассетер John Lasseter Эндрю Стэнтон Эндрю Стэнтон Andrew Stanton
В ролях
Дэйв Фоули Кевин Спейси Кевин Спейси Kevin Spacey Джулия Луис-Дрейфус Джулия Луис-Дрейфус Julia Louis-Dreyfus Хейден Панеттьер Хейден Панеттьер Hayden Panettiere Филлис Диллер Phyllis Diller Дэвид Хайд Пирс David Hyde Pierce Джо Рэнфт Joe Ranft Джонатан Харрис Jonathan Harris Мэдлин Кан Madeline Kahn Бонни Хант Бонни Хант Bonnie Hunt Майкл МакШэйн Джон Ратценбергер Джон Ратценбергер John Ratzenberger Родди МакДауэлл Roddy McDowall Дэнис Лири Дэнис Лири Denis Leary Брэд Гэррет Брэд Гэррет Brad Garrett
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