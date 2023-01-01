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Приключения Флика
Приключения Флика, 1998: актеры и роли
A Bug's Life
Приключения Флика
1998 / США
7.2
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Приключения Флика, 1998: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джон Лассетер
John Lasseter
Эндрю Стэнтон
Andrew Stanton
В ролях
Дэйв Фоули
Кевин Спейси
Kevin Spacey
Джулия Луис-Дрейфус
Julia Louis-Dreyfus
Хейден Панеттьер
Hayden Panettiere
Филлис Диллер
Phyllis Diller
Дэвид Хайд Пирс
David Hyde Pierce
Джо Рэнфт
Joe Ranft
Джонатан Харрис
Jonathan Harris
Мэдлин Кан
Madeline Kahn
Бонни Хант
Bonnie Hunt
Майкл МакШэйн
Джон Ратценбергер
John Ratzenberger
Родди МакДауэлл
Roddy McDowall
Дэнис Лири
Denis Leary
Брэд Гэррет
Brad Garrett
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