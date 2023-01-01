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В тылу врага В тылу врага
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Come Out Fighting

В тылу врага, 2022

2022 / США
4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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О фильме

Во время Второй мировой войны отряд разминирования 761-го танкового батальона выполнял самую опасную работу. Подразделение состояло исключительно из чернокожих солдат, которые постоянно сталкивались с расизмом. Так под военным трибуналом оказался командир сапёров Хейс, несправедливо обвинённый в тактической ошибке. Фашисты нападают на конвой с арестантом, и, спасаясь от пуль, Хейс бежит в лес. Неожиданно он встречает американского пилота Росса, чей самолёт был сбит немцами. Два американца в диких условиях, в тылу врага, должны научиться доверять друг другу, чтобы не только выжить, но и добраться до своей армии.

4.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Стивен Люк
В ролях
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Тайриз Гибсон
Тайриз Гибсон
Майкл Джей Уайт
Майкл Джей Уайт
Келлан Латс
Келлан Латс
Виселос Реон Шеннон
Виселос Реон Шеннон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В тылу врага 1 постер
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В тылу врага
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
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