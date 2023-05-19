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Постер фильма В тылу врага
4.3
Киноафиша Фильмы В тылу врага
4.3

В тылу врага

, 2022
Come Out Fighting
США / боевик, приключения, драма / 18+
Постер фильма В тылу врага
4.3

О фильме

Во время Второй мировой войны отряд разминирования 761-го танкового батальона выполнял самую опасную работу. Подразделение состояло исключительно из чернокожих солдат, которые постоянно сталкивались с расизмом. Так под военным трибуналом оказался командир сапёров Хейс, несправедливо обвинённый в тактической ошибке. Фашисты нападают на конвой с арестантом, и, спасаясь от пуль, Хейс бежит в лес. Неожиданно он встречает американского пилота Росса, чей самолёт был сбит немцами. Два американца в диких условиях, в тылу врага, должны научиться доверять друг другу, чтобы не только выжить, но и добраться до своей армии.

В ролях

Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Major Chase Anderson
Тайриз Гибсон
Тайриз Гибсон
Sergeant Warran Crecy
Майкл Джей Уайт
Майкл Джей Уайт
Sergeant AJ 'Red' McCarron
Келлан Латс
Келлан Латс
Lieutenant Frank Ross
Виселос Реон Шеннон
Виселос Реон Шеннон
Sergeant Thomas
Хирам А. Мюррэй
Lieutenant Robert A. Hayes
Rich Lowe
Pvt. Michael 'Salty' Buttons
Аарон Курто
Captain Andrew Jackson
David Alvarado
Captain Hans Schultz
Eric m. Johnson
Corporal Ryan Barnes
Режиссер Стивен Люк
Сценарист Стивен Люк, Аарон Курто
Композитор Dmitry Snizhko, Dmitry Snizhko
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 19 мая 2023
Премьера в мире 19 мая 2023
Производство VMI Worldwide, Redbox Entertainment, Deano Productions
Другие названия
Come Out Fighting, Hymth, Die Legende der Black Panthers, Gotowi do walki, Juntos em Combate, Juntos en combate, Võitluses, В тылу врага, ブラックパンサーズ 第761戦車大隊, 反擊, 黑豹救援軍, Kom ut fightandes, بیا بیرون مبارزه کن, Come Out Fighting - Die Legende der Black Panthers

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 10 голосов
3.7 IMDb
Обновлено 27 июня 2023

Отзывы о фильме

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