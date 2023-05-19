В тылу врага, 2022

Во время Второй мировой войны отряд разминирования 761-го танкового батальона выполнял самую опасную работу. Подразделение состояло исключительно из чернокожих солдат, которые постоянно сталкивались с расизмом. Так под военным трибуналом оказался командир сапёров Хейс, несправедливо обвинённый в тактической ошибке. Фашисты нападают на конвой с арестантом, и, спасаясь от пуль, Хейс бежит в лес. Неожиданно он встречает американского пилота Росса, чей самолёт был сбит немцами. Два американца в диких условиях, в тылу врага, должны научиться доверять друг другу, чтобы не только выжить, но и добраться до своей армии.