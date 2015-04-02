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Код апокалипсиса
Отзывы о фильме «Код апокалипсиса»
Код апокалипсиса
2007 / Россия
Трейлер
6.9
Оцените
74
голоса
Рейтинг IMDb: 4.5
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darkconsoles
2 апреля 2015, 12:51
у Дозоров обоих по 5 лимонов долларов бюджет вообще,это с рекламой✊
а получилось огого,а тут 15...делайте выводы
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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darkconsoles
2 апреля 2015, 12:51
фильм для фанатов фильмов про Борна
дорого,интересно,эффектно
много обнажёнки и городов
короче всем смотреть
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Peppy
2 апреля 2015, 12:51
И не собираюсь я не этот "шедевр" идти, только время и деньги потеряю. Лажа русская, как и всегда - жалкие и смешные потуги на западные экшены. А что, Заворотнюк без чулочков и трусиков в тон не моГЁт спасти лоботомизированное человечество?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toto
2 апреля 2015, 12:51
Дык, вы что новости вообще не читаете.. они уже поссорится успели.. и даже на примьеру не пришел Жигунов...
А че за фильм еще не видел... ))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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ННННН
2 апреля 2015, 12:51
Заворотнюк еле ковыляет. До Умы Турман ей далеко, хотя та постарше будет.
А самый прикол, когда в конце американец едет на поражение "объекта" и разговаривает с руководством по спецсвязи какой-то по-русски, разумеется. Ему дают отбой атаки, и он заканчивает почему-то по-английски:"Yes, сэр".
И тут я подумала:" А может,это и правда пародия?"
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Катрюс
2 апреля 2015, 12:51
Фильм супер!!!!!
Мне дико понравился... все сообщения недочитала... вопрос о Кучере...он Заворотнюк помогает, скажем так :)))
Впечатлений масса! Самое начало конечно подвело... но это можно пережить. Настенька просто красавица :))))
2 апреля 2015, 12:51
0
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Катрюс
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Ali, 08/10/2007 - 02:48:12):
Вот есть у нас, русских, дурацкая черта самоунижения: "русское- обязательно говно." И при этом какое-то смакование минусов до упора. И чтоб через этот стереотип идиотский пробиться- нужно действительно шедевр снять, а безупречных шедевров, как известно, не бывает... Чесслово, за державу обидно.
Нужно поддержать наши фильмы!!!
Где ж у них возьмется стимул снимать хорошие фильмы, если поддержки нуль!!!
Просто нужно чуть-чуть потерпеть, потом они вырастут...
Фильм хороший. Здесь нужно увидеть это, смотреть его с душой что ли... вот так ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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KEO
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Рустем, 08/10/2007 - 18:27:12):
Почитал я комментарии и стало мне грустно - как же много у нас людей завидуют чужому таланту и красоте! Мы спокойно смотрим амер. боевики с дебильным сюжетом (с Уилисом,Шварцнеггером, Сталлоне и др.), а как только появляется что-то подобное у нас - волна негодования.
Уважайте других (их талант и проч. достоинства) и, может быть, тогда будут уважать и Вас.
никто не завидует таланту и красоте Заворотнюк. Но фильм просто отстойный!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Never
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел фильм. Вполне нормальное видео.
Немного непонятны наезды обитателей форума на героев фильма и, в особенности, на главную героиню...
Может проблемка в том, что люди пошли на этот фильм, сами не осознавая, на что они идут??!!
Заворотнюк сыграла хорошо... Где там некоторые рассмотрели в ней няню, непонятно...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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recoon
2 апреля 2015, 12:51
да вполне нормальный фильм оказался. экшн удался, спать не хочется (честно!), Заворотнюк без акцента и иногда даже без одежды - и то, и другое оказалось лучше ожиданий:) кто-то упрекает фильм в липовом "патриотизме" - не знаю, где они его нашли. если он и присутствовал, то ненавязчиво. снято неплохо. отдельный респект постановке звука - порадовало.
в общем, в своем жанре очень даже хорошо получилось.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Mike777
2 апреля 2015, 12:51
какие вы все тупорылые-фильм супер!!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51
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а получилось огого,а тут 15...делайте выводы
дорого,интересно,эффектно
много обнажёнки и городов
короче всем смотреть
А че за фильм еще не видел... ))
А самый прикол, когда в конце американец едет на поражение "объекта" и разговаривает с руководством по спецсвязи какой-то по-русски, разумеется. Ему дают отбой атаки, и он заканчивает почему-то по-английски:"Yes, сэр".
И тут я подумала:" А может,это и правда пародия?"
Мне дико понравился... все сообщения недочитала... вопрос о Кучере...он Заворотнюк помогает, скажем так :)))
Впечатлений масса! Самое начало конечно подвело... но это можно пережить. Настенька просто красавица :))))
Нужно поддержать наши фильмы!!!
Где ж у них возьмется стимул снимать хорошие фильмы, если поддержки нуль!!!
Просто нужно чуть-чуть потерпеть, потом они вырастут...
Фильм хороший. Здесь нужно увидеть это, смотреть его с душой что ли... вот так ✊
Уважайте других (их талант и проч. достоинства) и, может быть, тогда будут уважать и Вас.
никто не завидует таланту и красоте Заворотнюк. Но фильм просто отстойный!
Немного непонятны наезды обитателей форума на героев фильма и, в особенности, на главную героиню...
Может проблемка в том, что люди пошли на этот фильм, сами не осознавая, на что они идут??!!
Заворотнюк сыграла хорошо... Где там некоторые рассмотрели в ней няню, непонятно...
в общем, в своем жанре очень даже хорошо получилось.
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