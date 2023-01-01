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Пурпурная роза Каира
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The Purple Rose of Cairo
Пурпурная роза Каира
1985 / США
7.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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