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Сексуальная комедия в летнюю ночь
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A Midsummer Night's Sex Comedy

Сексуальная комедия в летнюю ночь, 1982

1982 / США
5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Чокнутый изобретатель и его жена приглашают знакомую пару на уикенд в свой летний домик в деревне.

5.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1982
Премьера в России 16 июля 1982
Премьера в мире 16 июля 1982
Возраст 18+
MPAA PG
Режиссер
Вуди Аллен
Вуди Аллен
В ролях
Вуди Аллен
Вуди Аллен
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Хосе Феррер
Хосе Феррер
Тони Робертс
Мэри Стинберген
Мэри Стинберген
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.6
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
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Постер фильма Сексуальная комедия в летнюю ночь 2 постера
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