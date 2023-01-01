Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я БОГИНЯ"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Сексуальная комедия в летнюю ночь
A Midsummer Night's Sex Comedy
Сексуальная комедия в летнюю ночь, 1982
1982 / США
5.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Персоны
Постеры
Похожие
Жанр:
мелодрама
комедия
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Чокнутый изобретатель и его жена приглашают знакомую пару на уикенд в свой летний домик в деревне.
Развернуть
5.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
1982
Премьера в России
16 июля 1982
Премьера в мире
16 июля 1982
Возраст
18+
MPAA
PG
Режиссер
Вуди Аллен
В ролях
Вуди Аллен
Миа Фэрроу
Хосе Феррер
Тони Робертс
Мэри Стинберген
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Сексуальная комедия в летнюю ночь
5.9
По кусочкам
(2000)
7.0
Тени и туман
(1992)
6.6
Алиса
(1990)
6.7
Нью-йоркские истории
(1989)
6.2
Другая женщина
(1988)
7.5
Дни радио
(1987)
7.7
Пурпурная роза Каира
(1985)
7.4
Бродвей Дэнни Роуз
(1984)
7.7
Зелиг
(1983)
7.2
Воспоминания звездной пыли
(1980)
7.4
Интерьеры
(1978)
7.3
Подставное лицо
(1976)
Рейтинг фильма
5.6
Оцените
14
голосов
6.6
IMDb
Написать отзыв
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер
Звук свободы
Отзывы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Отзывы
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Пернатый патруль
Отзывы
2023, Китай, анимация
Related video
«Посылал на три буквы»: Ахеджакова отличилась у гроба покойного коллеги
В «Зимородке» такие сцены не покажут: Сейран снялась без нижнего белья (горячие фото)
«Моя дочка»: настоящим отцом Орбакайте оказался Моисеев
Сложный тест: сможете отгадать мультфильмы Дисней по смайликам?
Вы бы никогда не догадались: почему звезды предпочитают не здороваться с сыном Маслякова
Виторган ищет женщину помоложе: возрастная жена уже не справляется с детьми
О таком мечтают все женщины: потеряете дар речи, увидев это фото отца Алисы Тепляковой
Миллион долларов за минуту: ахнете, за что этой актрисе заплатили целое состояние
Не испорченная пластикой красавица: как выглядит внебрачная дочь Серова (фото)
«Ничего хорошего»: от высказываний Вайкуле об СССР волосы встанут дыбом
Сын Королевой растет копией этого мужчины: речь не о Тарзане
Белые локоны, скандальное прошлое: сына Билана от известного продюсера жалеют всей Россией
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить