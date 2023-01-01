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Пурпурная роза Каира
Киноафиша Фильмы Пурпурная роза Каира Пурпурная роза Каира, 1985: актеры и роли
The Purple Rose of Cairo Пурпурная роза Каира 1985 / США
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Пурпурная роза Каира, 1985: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вуди Аллен Вуди Аллен Woody Allen
В ролях
Миа Фэрроу Миа Фэрроу Mia Farrow Дэнни Айелло Дайэнн Уист Дайэнн Уист Dianne Wiest Эдвард Херрманн Edward Herrmann Зои Колдуэлл Zoe Caldwell Ван Джонсон Van Johnson Дебора Раш Deborah Rush Ирвинг Метцмэн Джон Вуд Джон Вуд John Wood Майло О’Ши Milo O'Shea Джефф Дэниелс Джефф Дэниелс Jeff Daniels
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