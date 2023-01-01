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Пурпурная роза Каира
Пурпурная роза Каира, 1985: актеры и роли
The Purple Rose of Cairo
Пурпурная роза Каира
1985 / США
7.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Пурпурная роза Каира, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Вуди Аллен
Woody Allen
В ролях
Миа Фэрроу
Mia Farrow
Дэнни Айелло
Дайэнн Уист
Dianne Wiest
Эдвард Херрманн
Edward Herrmann
Зои Колдуэлл
Zoe Caldwell
Ван Джонсон
Van Johnson
Дебора Раш
Deborah Rush
Ирвинг Метцмэн
Джон Вуд
John Wood
Майло О’Ши
Milo O'Shea
Джефф Дэниелс
Jeff Daniels
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