В центре сюжета находится дама бальзаковского возраста,обременнёная лишь домашними заботами и походами по магазинам с лёгкой руки супруга.Однако,пожаловавшись однажды на головную боль,она попадает в расположение китайского врача,практикующего неординарную народную медицину при помощи особых трав, благодаря которым, главная героиня Элис узнаёт много нового о других, супруге и себе.
|28 февраля 1991
|Австралия
|10 января 1991
|Аргентина
|12 июля 1991
|Великобритания
|28 февраля 1991
|Германия
|12 июня 1991
|Ирландия
|29 августа 1991
|Испания
|25 января 1991
|Италия
|22 марта 1991
|Нидерланды
|19 апреля 1991
|Португалия
|25 декабря 1990
|США
|5 апреля 1991
|Финляндия
|6 февраля 1991
|Франция
|29 марта 1991
|Швеция