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Постер фильма Алиса
Постер фильма Алиса
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6.6 Рейтинг IMDb: 6.6
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2 постера
Киноафиша Фильмы Алиса

Алиса

Alice 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В центре сюжета находится дама бальзаковского возраста,обременнёная лишь домашними заботами и походами по магазинам с лёгкой руки супруга.Однако,пожаловавшись однажды на головную боль,она попадает в расположение китайского врача,практикующего неординарную народную медицину при помощи особых трав, благодаря которым, главная героиня Элис узнаёт много нового о других, супруге и себе.

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 25 декабря 1990
Дата выхода
28 февраля 1991 Австралия
10 января 1991 Аргентина
12 июля 1991 Великобритания
28 февраля 1991 Германия
12 июня 1991 Ирландия
29 августа 1991 Испания
25 января 1991 Италия
22 марта 1991 Нидерланды
19 апреля 1991 Португалия
25 декабря 1990 США
5 апреля 1991 Финляндия
6 февраля 1991 Франция
29 марта 1991 Швеция
MPAA PG-13
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $7 331 647
Производство Jack Rollins & Charles H. Joffe Productions, Orion Pictures
Другие названия
Alice, Alicja, Alisa, Simplesmente Alice, Άλις: Άπιστη ή απατημένη;, Алис, Елис, Элис, アリス, 艾莉絲
Режиссер
Вуди Аллен
Вуди Аллен
В ролях
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Джо Мантенья
Джо Мантенья
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Гвен Вердон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
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