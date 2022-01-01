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Триггер. Фильм
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Триггер. Фильм,

Россия
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О фильме

Нельзя бежать от себя и от прошлого — этот совет психолог Артем Стрелецкий постоянно дает своим клиентам. Но, столкнувшись с крушением всего, что было ему дорого, он сам бежит прочь, подальше от того, что вызывает боль. Теперь Артем живет у моря — там, где провел собственное детство с мамой, место, где был счастлив. Он находит новую работу, не связанную с психологией, и заводит новые отношения. Но прошлое догоняет его даже за многие километры от дома — ведь чтобы стать счастливым в новой жизни, надо перестать бежать от старой, а поставить в ней точку.

Стрим-сервис Кинопоиск HD
Режиссер
Александра Ремизова
В ролях
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Ирина Старшенбаум
Ирина Старшенбаум
Виктория Маслова
Виктория Маслова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Триггер. Фильм 1 постер
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