Триггер. Фильм,

Нельзя бежать от себя и от прошлого — этот совет психолог Артем Стрелецкий постоянно дает своим клиентам. Но, столкнувшись с крушением всего, что было ему дорого, он сам бежит прочь, подальше от того, что вызывает боль. Теперь Артем живет у моря — там, где провел собственное детство с мамой, место, где был счастлив. Он находит новую работу, не связанную с психологией, и заводит новые отношения. Но прошлое догоняет его даже за многие километры от дома — ведь чтобы стать счастливым в новой жизни, надо перестать бежать от старой, а поставить в ней точку.