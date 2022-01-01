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Денис Ясик
Денис Ясик
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Денис Ясик
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Дата рождения
10 августа 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Денис Ясик
Родился 10 августа 1978 года. Лутугино, СССР (Украина).
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Фильмография Денис Ясик
Ряд 19
триллер
2021, Россия
5.0
Затмение
фэнтези, приключения, мистика
2017, Россия
5.0
Прорубь
комедия, фантастика
2017, Россия
4.0
Тиски
триллер, криминал, драма
2007, Россия
6.0
В плену времени
семейный, фантастика, приключения
2006, Россия
0.0
День денег
комедия
2006, Россия
6.0
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