Ряд 19, 2021

5 причин смотреть фильм «Ряд 19»

«Тем больнее падать» — один из главных релизов осени 2021 года на стриминге Netflix, который продолжает радовать своих подписчиков контентом на любой вкус.

Новый взгляд на жанр вестерн, переживающий не лучшие времена. Прежде истории о ковбоях с Дикого Запада считались уделом белых американцев, но с появлением хитов «Джанго освобожденный» и ремейка «Великолепной семерки» все изменилось. Автор «Тем больнее падать» Джеймс Сэмюэл идет дальше коллег, наполняя каст преимущественно афроамериканцами. Невзирая на то, что фильм является художественным вымыслом, сюжет базируется на реальных событиях конца XIX века.

Музыка от одного из величайших хип-хоп исполнителей.

Еще одна яркая роль Джонатана Мэйджерса, прославившегося благодаря финалу первого сезона «Локи». На сей раз харизматичный актер получает куда больше экранного времени, демонстрируя новые грани своего таланта. Более того, восходящей звезде удалось затмить даже такого мастодонта, как Идрис Эльба («Темная башня», «Тор», «Форсаж: Хоббс и Шоу»).

Классическая история о мести, состоящая из погонь и перестрелок. Однако здесь ключевыми героями повествования выступают не только мужчины, но и женщины в исполнении Зази Битц, Реджины Кинг и Даниэль Дедуайлер.