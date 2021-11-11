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Ряд 19, 2021

2021 / Россия
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Триллер о необъяснимых смертях в самолете и детском страхе
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть фильм «Ряд 19»

«Тем больнее падать» — один из главных релизов осени 2021 года на стриминге Netflix, который продолжает радовать своих подписчиков контентом на любой вкус.

Новый взгляд на жанр вестерн, переживающий не лучшие времена. Прежде истории о ковбоях с Дикого Запада считались уделом белых американцев, но с появлением хитов «Джанго освобожденный» и ремейка «Великолепной семерки» все изменилось. Автор «Тем больнее падать» Джеймс Сэмюэл идет дальше коллег, наполняя каст преимущественно афроамериканцами. Невзирая на то, что фильм является художественным вымыслом, сюжет базируется на реальных событиях конца XIX века.

Музыка от одного из величайших хип-хоп исполнителей.

Еще одна яркая роль Джонатана Мэйджерса, прославившегося благодаря финалу первого сезона «Локи». На сей раз харизматичный актер получает куда больше экранного времени, демонстрируя новые грани своего таланта. Более того, восходящей звезде удалось затмить даже такого мастодонта, как Идрис Эльба («Темная башня», «Тор», «Форсаж: Хоббс и Шоу»).

Классическая история о мести, состоящая из погонь и перестрелок. Однако здесь ключевыми героями повествования выступают не только мужчины, но и женщины в исполнении Зази Битц, Реджины Кинг и Даниэль Дедуайлер.

Полнометражный режиссерский дебют музыканта Джеймса Сэмюэла, также известного под псевдонимом The Bullitts. Его музыка неизменно сопровождалась кинематографическими элементами. Так, к альбому They Die by Dawn 2013 года Сэмюэлом был снят одноименный короткий метр, где сыграли Розарио Доусон, Джанкарло Эспозито и Исайя Вашингтон.

Режиссер и сценарист вестерна «Тем больнее падать» Джейсон Сэмюэл прежде работал музыкальным консультантом на съемочной площадке «Великого Гэтсби» База Лурмана.

Соавтором сценария является Боаз Якин («Защитник», дилогия «Иллюзия обмана», «Воспоминания Титанов»).

Продюсером проекта выступил культовый рэпер Jay-Z, также написавший для кинокартины оригинальный саундтрек.

Съемки должны были начаться в марте 2020 года в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, но были отложены из-за пандемии COVID-19. Задержки привели к тому, что Синтия Эриво, Уэсли Снайпс и Стерлинг К. Браун покинули каст. Производство стартовало лишь в сентябре, но 15 октября вся команда отправилась на картин, так как тест одного из участников процесса оказался положительным.

Мировая премьера фильма «Тем больнее падать» состоялась 6 октября 2021 года на Лондонском кинофестивале BFI.

Молодая женщина-врач Катя вместе с 6-летней дочерью Дианой в страшную непогоду летит ночным рейсом, который оборачивается чередой леденящих кровь событий. В полупустом салоне самолёта одна за другой начинают происходить необъяснимые смерти пассажиров. Теряя границы реальности, героине предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар из своего детства.

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 11 ноября 2021
Премьера онлайн 4 мая 2022
Премьера в мире 11 ноября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Александр Бабаев
Александр Бабаев
В ролях
Светлана Иванова
Светлана Иванова
Вольфганг Черни
Вольфганг Черни
Марта Кесслер
Марта Кесслер
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Анатолий Кот
Анатолий Кот
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ряд 19 4 постера
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Ряд 19
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за 1 рубль
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Катя (Анастасия Иванова) с дочерью садятся на поздний самолет, вылетающий в самый разгар бури. Салон полупустой, за окном снегопад и шквалистый ветер, однако в тесном салоне самолета от этого не становится уютнее — один из немногих пассажиров без конца что-то шепчет себе под нос и рисует странные картины, другая, характерная женщина лет шестидесяти, путешествующая с флегматичным мужем, без конца причитает, а потом и вовсе попытается в последний момент выйти. Впрочем, Кате и самой не по…
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Амрина Баталова-Шайдулина 17 ноября 2021, 11:04
Самый стремный фильм за все последние несколько лет,которые я видела. Сюжет скучный, никакой интриги.Никаких спецэффектов, вместо них просто… Читать дальше…
chega1990a 12 ноября 2021, 12:45
Фильм на твёрдую четвёрку) Иванова как всегда хороша, пока еще не видела роль, с которой она бы не справилась))) Кесслер будущая прима кино) она меня… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Призраки атакуют пассажиров самолета в трейлере российского фильма ужасов «Ряд 19» Премьера состоится уже 11 ноября.
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19 октября 2021 15:35
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