Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Константин Балакирев
Константин Балакирев
О персоне
Фильмография
Константин Балакирев
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 мая 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Константина Балакирева
Родился 25 мая 1980 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Константина Балакирева
Подельники
драма, триллер
2022, Россия
8.0
Дылда
драма
2019, Россия
5.0
Ангелы революции
драма
2014, Россия
3.0
Путь к себе
мелодрама
2010, Россия
6.0
Груз 200
драма
2007, Россия
7.0
Все фильмы
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России