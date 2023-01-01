Путь к сердцу мужчины, 2013

Фильм повествует о провинциалке Анюте, которая впервые выбралась в Москву. Этот город меняет не только жизнь девушки, но и ее саму. Там, где Анюта выросла, все было просто и понятно, однако здесь ей приходится принимать непростые решения, а отличить хорошее от плохого порой практически невозможно. Тут ей предстоит жить в обществе, где все продается и имеет свою цену, а также влюбиться в симпатичного, но испорченного мужчину, за любовь которого ей еще и предстоит побороться. Ждет ли героиню счастье в этом новом для нее мире, или судьба готовит для нее только разочарование?