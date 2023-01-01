Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Очень плохая семейка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Путь к сердцу мужчины Путь к сердцу мужчины
Киноафиша Фильмы Путь к сердцу мужчины

Путь к сердцу мужчины, 2013

2013 / Россия
6.0 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Фильм повествует о провинциалке Анюте, которая впервые выбралась в Москву. Этот город меняет не только жизнь девушки, но и ее саму. Там, где Анюта выросла, все было просто и понятно, однако здесь ей приходится принимать непростые решения, а отличить хорошее от плохого порой практически невозможно. Тут ей предстоит жить в обществе, где все продается и имеет свою цену, а также влюбиться в симпатичного, но испорченного мужчину, за любовь которого ей еще и предстоит побороться. Ждет ли героиню счастье в этом новом для нее мире, или судьба готовит для нее только разочарование? 

6.0 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2013
Возраст 12+
Режиссер
Михаил Жерневский
Михаил Жерневский
В ролях
Иван Жидков
Иван Жидков
Эвелина Сакуро
Александр Зеленков
Олеся Фаттахова
Олеся Фаттахова
Виктор Синайский
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Нелегкое счастье
Нелегкое счастье (2016)
5.8
Золотые ножницы
Золотые ножницы (2013)
0
По секрету всему свету
По секрету всему свету (2015)
6.1
Кружева
Кружева (2014)
0
Звезды светят всем
Звезды светят всем (2014)
5.3
Отель для Золушки
Отель для Золушки (2012)
3.4
Если бы да кабы
Если бы да кабы (2016)
5.9
Право последней ночи
Право последней ночи (2017)
5.1
Влюблен и безоружен
Влюблен и безоружен (2010)
6.1
Нулевой километр
Нулевой километр (2007)
6.9444447
В созвездии Быка
В созвездии Быка (2003)
4.2
Однажды преступив черту
Однажды преступив черту (2013)
5.5
Постер фильма Путь к сердцу мужчины 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Путь к сердцу мужчины смотреть онлайн

Путь к сердцу мужчины

Похожие фильмы онлайн

Нелегкое счастье
 
Золотые ножницы
 
Кружева
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Приложение киноафиши