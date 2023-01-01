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Кружева, 2014

2014 / Россия
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О фильме

Вера работает швеей на заштатной фабрике города Егорьевска, но мечтает о карьере модного модельера. У неё есть талант и коллекция авторских эскизов, которые никому не интересны в родном Егорьевске. Выход один — ехать в столицу! Уверенная в своей исключительности, Вера заявляется в популярный московский Дом моды Ирины Штайф. Но там девушке из периферии готовы предложить только должность уборщицы. Вера разочарована и всё же соглашается даже на это. Позже поломойка выведет на чистую воду владелицу Дома моды, найдёт верную подругу и всё-таки покорит Москву. Но самое главное — Вера встретит в Москве настоящую любовь…

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Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Возраст 18+
Режиссер
Иван Мережко
В ролях
Иван Жидков
Иван Жидков
Валерия Арланова
Анатолий Голуб
Наталья Онищенко
Наталья Онищенко
Вера Баханкова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кружева 1 постер
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Кружева

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