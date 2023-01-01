Кружева, 2014

Вера работает швеей на заштатной фабрике города Егорьевска, но мечтает о карьере модного модельера. У неё есть талант и коллекция авторских эскизов, которые никому не интересны в родном Егорьевске. Выход один — ехать в столицу! Уверенная в своей исключительности, Вера заявляется в популярный московский Дом моды Ирины Штайф. Но там девушке из периферии готовы предложить только должность уборщицы. Вера разочарована и всё же соглашается даже на это. Позже поломойка выведет на чистую воду владелицу Дома моды, найдёт верную подругу и всё-таки покорит Москву. Но самое главное — Вера встретит в Москве настоящую любовь…