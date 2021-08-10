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Иван Жидков

Иван Жидков
Иван Жидков
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Дата рождения
28 августа 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Свердловск (Екатеринбург), СССР (Россия)
Рост
180 см
Биография Ивана Жидкова

Иван Жидков родился 28 августа 1983 года в советском городе Свердловске. В девять лет родители переехали в Калининград, где семья прожила шесть лет. Жидковы никак не были связаны с киноиндустрией, после распада Советского Союза они занялись предпринимательской деятельностью, а сына готовили к учебе в политехе. В отличие от многих коллег по цеху, Ваня никогда не ходил в драмкружки, не учился актерскому мастерству в детстве и даже не помышлял о сцене. 

Но, как известно, у судьбы на всех свои планы. В школьные годы юного обаятельного мальчика позвали принять участие в съемках рекламы. После получения Иваном аттестата об этом случае вспомнил Жидков-старший и предложил сыну подать документы в театральный. Ваня послушался отца и в 2000 году стал одним из самых талантливых студентов Школы-Студии МХАТ.

В 2004 году начинающего актера пригласил в свою легендарную «Табакерку» Олег Табаков. Он часто восторженно отзывался о Жидкове, считая его одним из самых выдающихся молодых артистов. Но ради кино он оставил сцену. Дебютом Ивана на экране стала мелодраматическая лента Тодоровского «В созвездии Быка», с тех пор Жидков принял участие во множестве телепроектов.

Несколько лет актер состоял в браке с актрисой Татьяной Арнтгольц, в котором у звездной пары родился мальчик. Супруги развелись, однако Иван активно участвует в жизни ребенка и даже переехал поближе к дому, где живет экс-супруга с сыном.

Интересные факты о Иване Жидкове
  • Иван увлекается спортом и старается вести здоровый образ жизни. Раньше актер страдал избыточным весом, о чем трудно догадаться, глядя на его сегодняшнее телосложение (при росте 1 метр 80 сантиметров актер весит всего 75 килограммов). Однако после 25 лет у молодого человека случился гормональный сбой, он много ел и пил. Тем не менее Жидкову удалось справиться с вредными пищевыми привычками;
  • После того, как Иван покинул «Табакерку», он сохранил приятельские отношения с мэтром, который дал ему дорогу в жизнь. Табаков часто выражал сожаление о том, что актер решил покинуть театр, но не затаил обид на Жидкова;
  • За персонажа в ленте «Грозовые ворота» Иван Жидков получил медаль «За объединение боевого содружества» от российского военного ведомства, в котором отметили, что подобные картины воспитывают в бойцах патриотический дух.
Фильмография Ивана Жидкова
Хронос
Хронос
семейный, приключения, фантастика 2022, Россия
0.0
Сердечная недостаточность
Сердечная недостаточность
драма 2016, Россия
2.0
Беги!
Беги!
детектив, боевик 2016, Россия
7.0
По секрету всему свету
По секрету всему свету
мелодрама 2015, Россия
6.0
Кружева
Кружева
мелодрама 2014, Россия
0.0
Путь к сердцу мужчины
Путь к сердцу мужчины
мелодрама 2013, Россия
6.0
Упакованные
Упакованные
приключения, комедия 2013, Россия
5.0
Влюблен и безоружен
Влюблен и безоружен
комедия, мелодрама 2010, Россия
6.0
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Статьи о персоне
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10 августа 2021 19:15
«Самые желанные и талантливые»: Бондаренко, Жидков и Дыцевич порадовали поклонников совместным фото Общее фото и работа над одним проектом: что это будет?
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19 ноября 2020 07:27
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