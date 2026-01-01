Отпраздновав свое 40-летие, Андрей наутро проснулся абсолютно несчастным. Как-то разом он утратил все желания, стремления, планы на будущее. Полная апатия - вот что наполнило Андрея! Его друг Максим никак не может с этим смириться, ведь, находясь в душевном смятении, Андрей не в состоянии выполнить важную работу: оба друга - художники-мультипликаторы на одной из небольших студий. Максим предпринимает множество попыток вывести Андрея из состояния депрессии. Но не помогают старые проверенные способы: футбол, выпивка, девушки. Помощь приходит случайно: уборщик в кафе рассказывает друзьям притчу о том, как стать счастливым - сначала купить козу, а потом ее продать. У Максима появляется цель: найти для Андрея такую «козу». Не получив ожидаемого эффекта от решения всевозможных мелких проблем, друзья встречаются с Катей - девушкой-катастрофой. Там, где она появляется, взрываются бензоколонки, рушатся дома, происходят наводнения и т. д. Ее уже узнает по голосу в Службе спасения. Катя, как само собой разумеющееся, обосновывается в доме у Андрея.