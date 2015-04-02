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Нулевой километр
Отзывы о фильме «Нулевой километр»
Нулевой километр
2007 / Россия
6.9
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18
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Бебешка
2 апреля 2015, 12:51
Честно говоря, если пойду на фильм, то только ради Дмитрия Нагиева.
Он развивается и на его работы приятно смотреть.
Он настоящий Актер!✊
2 апреля 2015, 12:51
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каролина
2 апреля 2015, 12:51
а я пойду ради Александра Лымарева, это тот который на афише - я его обажаю, и он отличный актер кроме того!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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uiliana
2 апреля 2015, 12:51
довольно необычное кино - действительно триллер, но с непривычным для триллера сюжетом, вобщем важно впечатление от фильма - а его трудно передать в буквах
и кстати, не сравнивайте его с жарой - жара рядом не валялась с этим кино! ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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sfif
2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм! неприменно посмотрю еще раз. и не только из-за состава актеров(мне многие симпатичны)
никакая жара с ним не сравнится😂
2 апреля 2015, 12:51
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Имбирь
2 апреля 2015, 12:51
Фильм хорош. По крайней мере он лаконичен - затянутых сцен в фильме нет. Сюжет покорения Москвы приезжими уже затрагивался в этом году, но здесь является фоном, потому повторением не считается. К просмотру любителям русских фильмов обязателен!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Григорий
2 апреля 2015, 12:51
Очередной фильм о провинциалах в столице. Таких фильмов море. Но здесь, всё-таки, есть своя идея, достаточно неординарная.
2 апреля 2015, 12:51
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0
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рекс
2 апреля 2015, 12:51
ну так себе ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Святослав Игоревич
2 апреля 2015, 12:51
На мой взгляд типичный малобюджетный русский фильм. Обычный сюжет, невыдающаяся игра актеров. Ничего плохо, но и ничего хорошего.
2 апреля 2015, 12:51
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Он развивается и на его работы приятно смотреть.
Он настоящий Актер!✊
и кстати, не сравнивайте его с жарой - жара рядом не валялась с этим кино! ✊
никакая жара с ним не сравнится😂
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