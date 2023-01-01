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По секрету всему свету, 2015

2015 / Россия
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10 голосов
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О фильме

Любимые зрителями актеры Глафира Тарханова, Руслан Ягудин и Иван Жидков собрались вместе в трогательной мелодраме «По секрету всему свету», созданной Романом Просвирниным, режиссером популярного сериала «Не родись красивой» (2005). Главная героиня фильма – стойкая девушка по имени Нюта, которая работает продавцом в магазине, а также воспитывает детей и ведет домашнее хозяйство. Кроме того, ей приходится содержать мужа и брата, которые сидят на ее шее и отказываются хоть как-то помогать в ежедневных заботах. Когда происходит неприятность, и после Нютиной смены магазин грабят, то хозяева вешают все на героиню, так что теперь ей предстоит выплачивать крупную сумму денег. Испугавшись проблем, муж тут же сбегает. Но неожиданно помощь предлагает тот, кто совсем недавно казался чужаком. 

6.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015
Возраст 12+
Режиссер
Роман Просвирнин
Роман Просвирнин
В ролях
Иван Жидков
Иван Жидков
Мария Сокова
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Галина Стаханова
Галина Стаханова
Руслан Ягудин
Руслан Ягудин
Все актеры и съемочная группа
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