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Фильмография
Алан Кинг
Alan King
Киноафиша
Персоны
Алан Кинг
Алан Кинг
Alan King
Дата рождения
26 декабря 1927
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
9 мая 2004
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.3
Казино
(1995)
7.5
Час пик 2
(2001)
6.8
Автора! Автора!
(1982)
Фильмография Алан Кинг
Жанр
Все
Биография
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мюзикл
Приключения
Семейный
Спорт
Триллер
Ужасы
Год
Все
2006
2004
2001
1995
1989
1988
1985
1982
1980
1971
1968
1957
1956
Все
13
Фильмы
13
Актер
13
Продюсер
1
5.6
Жеребцы
Studs
комедия, спорт
2006, Ирландия
5.4
Рождество с Неудачниками
Christmas with the Kranks
комедия, драма
2004, США
7.5
Час пик 2
Rush Hour 2
триллер, комедия, приключения, боевик
2001, США
8.3
Казино
Casino
драма, криминал
1995, США / Франция
Смотреть трейлер
6.6
Враги, история любви
Enemies: A Love Story
комедия, драма, мелодрама
1989, США
5.7
Мои воспоминания
Memories of Me
драма, комедия
1988, США
6.7
Кошачий глаз
Cat's Eye
ужасы, триллер, комедия
1985, США
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6.8
Автора! Автора!
Author! Author!
драма, семейный, мелодрама, комедия
1982, США
5.5
Скажи, что тебе нужно
Just Tell Me What You Want
комедия, мелодрама
1980, США
6.4
Пленки Андерсона
The Anderson Tapes
триллер, криминал, драма
1971, США
5.6
Прощай, Брейверман
Bye Bye Braverman
драма, комедия
1968, США
6.3
История Хелен Морган
The Helen Morgan Story
биография, мюзикл, драма
1957, США
5.3
Девушка, которую он оставил позади
The Girl He Left Behind
комедия, драма
1956, США
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