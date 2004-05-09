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Алан Кинг Alan King
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Алан Кинг

Alan King

Дата рождения
26 декабря 1927
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
9 мая 2004
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Казино 8.3
Казино (1995)
Час пик 2 7.5
Час пик 2 (2001)
Автора! Автора! 6.8
Автора! Автора! (1982)

Фильмография Алан Кинг

Жанр
Год
Жеребцы 5.6
Жеребцы Studs
комедия, спорт 2006, Ирландия
Рождество с Неудачниками 5.4
Рождество с Неудачниками Christmas with the Kranks
комедия, драма 2004, США
Час пик 2 7.5
Час пик 2 Rush Hour 2
триллер, комедия, приключения, боевик 2001, США
Казино 8.3
Казино Casino
драма, криминал 1995, США / Франция
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Враги, история любви 6.6
Враги, история любви Enemies: A Love Story
комедия, драма, мелодрама 1989, США
Мои воспоминания 5.7
Мои воспоминания Memories of Me
драма, комедия 1988, США
Кошачий глаз 6.7
Кошачий глаз Cat's Eye
ужасы, триллер, комедия 1985, США
Автора! Автора! 6.8
Автора! Автора! Author! Author!
драма, семейный, мелодрама, комедия 1982, США
Скажи, что тебе нужно 5.5
Скажи, что тебе нужно Just Tell Me What You Want
комедия, мелодрама 1980, США
Пленки Андерсона 6.4
Пленки Андерсона The Anderson Tapes
триллер, криминал, драма 1971, США
Прощай, Брейверман 5.6
Прощай, Брейверман Bye Bye Braverman
драма, комедия 1968, США
История Хелен Морган 6.3
История Хелен Морган The Helen Morgan Story
биография, мюзикл, драма 1957, США
Девушка, которую он оставил позади 5.3
Девушка, которую он оставил позади The Girl He Left Behind
комедия, драма 1956, США
Россиянки переходят на шампуни для собак: дерматолог объяснила, почему дикий бьюти-тренд оставит вас без волос (и с коркой на коже)
У россиян начали забирать по 30% маткапитала: до 200 000 рублей улетают «в трубу» из-за одного решения
На вид — сыр, по вкусу — хозяйственное мыло: увидели эти слова в составе — сразу несите обратно на полку
«Настоящий детектив» скрестили с «Беременна в 16»: роскошный детектив HBO прошел мимо вас из-за глупого названия
«Интерстеллар» хорош во всем — и только одна деталь чистой воды вымысел: физики морщатся, когда видят эту сцену
«Тест, улица, фонарь, аптека»: ИИ описал и нарисовал финал 5 великих советских фильмов – мы угадали лишь 3/5 (вы справитесь еще хуже)
Одно кольцо, чтоб править далеко не всеми: почему короли эльфов и гномов не стали Назгулами во «Властелине колец»
«Нишево и очень залипательно – засел до самого утра»: про эти 3 детектива Netflix зря не трубят на каждом углу (№2 – по гениальной книге)
ИИ добрался до советской классики: угадаете 6 фильмов СССР по нарисованным портретам героинь?
Считаете себя гуру турдизи и засмотрели «Великолепный век» до дыр? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Хюррем (тест)
Этот сериал настолько хорош, что на западе назвали второй «Игрой престолов» от Netflix: в нем даже есть Сэм Тарли и крутая загадка
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