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Билли Эллиот Билли Эллиот
Киноафиша Фильмы Билли Эллиот Билли Эллиот, 2000: актеры и роли
Billy Elliot Билли Эллиот 2000 / Великобритания / Франция
7.3 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 7.7
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Билли Эллиот, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Долдри Стивен Долдри Stephen Daldry
В ролях
Джейми Белл Джейми Белл Jamie Bell Джин Хейвуд Jean Heywood Джейми Дрейвен Стюарт Уэллс Stuart Wells Майк Эллиот Mike Elliott Билли Фэйн Джули Уолтерс Джули Уолтерс Julie Walters Джо Рентон Joe Renton Гари Льюис Гари Льюис Gary Lewis
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