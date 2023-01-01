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Билли Эллиот
Билли Эллиот, 2000: актеры и роли
Billy Elliot
Билли Эллиот
2000 / Великобритания / Франция
7.3
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41
голос
Рейтинг IMDb: 7.7
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Билли Эллиот, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Долдри
Stephen Daldry
В ролях
Джейми Белл
Jamie Bell
Джин Хейвуд
Jean Heywood
Джейми Дрейвен
Стюарт Уэллс
Stuart Wells
Майк Эллиот
Mike Elliott
Билли Фэйн
Джули Уолтерс
Julie Walters
Джо Рентон
Joe Renton
Гари Льюис
Gary Lewis
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