Киноафиша
Фильмы
Билли Эллиот
Награды и номинации фильма Билли Эллиот
Награды и номинации фильма Билли Эллиот 2000
Оскар 2001
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Номинант
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001
Best Dance Sequence
Номинант
Best Dance Sequence
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
