Киноафиша Фильмы Билли Эллиот Награды и номинации фильма Билли Эллиот

Награды и номинации фильма Билли Эллиот 2000

Оскар 2001 Оскар 2001
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000 Каннский кинофестиваль 2000
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
 Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 2001 Золотой глобус 2001
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
 Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Номинант
 Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Номинант
 David Lean Award for Direction
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001 MTV Movie & TV Awards 2001
Best Dance Sequence
Номинант
 Best Dance Sequence
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001 Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
 Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
