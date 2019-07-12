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Хулиганы
Киноафиша Фильмы Хулиганы Отзывы о фильме «Хулиганы»
Hooligans Хулиганы 2005
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Хулиганы»

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Олег Чижик 12 июля 2019, 08:33
«Доверие. Ты всегда говорил, что я слишком доверяю людям…»

С первой минуты просмотра меня терзало чувство, что это самый обыкновенный фильм про футбольных фанатов. Да и к тому же, фильм начался с вопиющей несправедливости, случившейся с главным героем. Да, все складывалось как никогда плохо. Однако, фильм привел меня в полнейший восторг, когда я осознала глубочайшую суть. 

Молодой журналист, почти получивший диплом, можно сказать рушит свою жизнь, прикрывая спину сынка очередного политика. Он даже не пытается бороться. И именно в этот момент он встречает того, кто вскоре научит его «защищать свои позиции». Защищать свои позиции по-мужски, даже ценой собственной жизни.

Фильм показывает нам исключительный по своей силе характер, мужественность и самопожертвование, которое присуще каждому, но не каждый способен в себе его раскрыть.

Фильм заставляет задуматься, что лично я считаю хорошим показателем.

Зацепил, хотя и не ожидал.

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12 июля 2019, 08:33 Ответить
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