В 5-м сезоне сериала «Детектив Конан» Когоро нанял глава компании в качестве своего телохранителя из-за угроз, которые он получил. На торжественном приеме снайперская пуля попадает в политика, а клиент Когоро оказывается задет пулей. К Лиге младших детективов присоединяется таинственная девушка по имени Ай Хайбара, которая спасает человека от банды фальшивомонетчиков. Конан считает, что она может быть связана с «Черной организацией». Посещая футбольный матч, Конан оказывается вовлечен в неприятную ситуацию с заложниками. Неизвестный стрелок угрожает открыть огонь по случайным людям, если ему не заплатят.