Meitantei Conan 1996 - 2024 season 5

Meitantei Conan season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Meitantei Conan Seasons Season 5

Meitantei Conan 12+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 29 June 1998
Production year 1998
Number of episodes 28
Runtime 11 hours 40 minutes
"Meitantei Conan" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Детектив Конан» Когоро нанял глава компании в качестве своего телохранителя из-за угроз, которые он получил. На торжественном приеме снайперская пуля попадает в политика, а клиент Когоро оказывается задет пулей. К Лиге младших детективов присоединяется таинственная девушка по имени Ай Хайбара, которая спасает человека от банды фальшивомонетчиков. Конан считает, что она может быть связана с «Черной организацией». Посещая футбольный матч, Конан оказывается вовлечен в неприятную ситуацию с заложниками. Неизвестный стрелок угрожает открыть огонь по случайным людям, если ему не заплатят.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.5 IMDb
Write review
"Meitantei Conan" season 5 list of episodes. TV series release schedule
モグラ星人謎の事件（前編）
Season 5 Episode 1
29 June 1998
モグラ星人謎の事件（後編）
Season 5 Episode 2
6 July 1998
探偵団大追跡事件
Season 5 Episode 3
13 July 1998
料理教室殺人事件（前編）
Season 5 Episode 4
20 July 1998
料理教室殺人事件（後編）
Season 5 Episode 5
27 July 1998
帝丹小7不思議事件
Season 5 Episode 6
3 August 1998
白い砂浜殺人事件
Season 5 Episode 7
10 August 1998
スキューバダイビング殺人事件（前編）
Season 5 Episode 8
17 August 1998
スキューバダイビング殺人事件（後編）
Season 5 Episode 9
24 August 1998
ミステリー作家失踪事件（前編）
Season 5 Episode 10
14 September 1998
ミステリー作家失踪事件（後編）
Season 5 Episode 11
21 September 1998
浪花の連続殺人事件
Season 5 Episode 12
28 September 1998
仮面ヤイバー殺人事件
Season 5 Episode 13
12 October 1998
ハニーカクテル殺人事件
Season 5 Episode 14
19 October 1998
バスルーム密室事件（前編）
Season 5 Episode 15
26 October 1998
バスルーム密室事件（後編）
Season 5 Episode 16
2 November 1998
お天気お姉さん誘拐事件
Season 5 Episode 17
9 November 1998
謎の狙撃者殺人事件（前編）
Season 5 Episode 18
16 November 1998
謎の狙撃者殺人事件（後編）
Season 5 Episode 19
23 November 1998
旅芝居一座殺人事件（前編）
Season 5 Episode 20
30 November 1998
旅芝居一座殺人事件（後編）
Season 5 Episode 21
7 December 1998
黒の組織１０億円強奪事件
Season 5 Episode 22
14 December 1998
黒の組織から来た女 大学教授殺人事件
Season 5 Episode 23
21 December 1998
競技場無差別脅迫事件（前編）
Season 5 Episode 24
11 January 1999
競技場無差別脅迫事件（後編）
Season 5 Episode 25
18 January 1999
奇術愛好家殺人事件（事件篇）
Season 5 Episode 26
25 January 1999
奇術愛好家殺人事件（疑惑篇）
Season 5 Episode 27
1 February 1999
奇術愛好家殺人事件（解決篇）
Season 5 Episode 28
8 February 1999
TV series release schedule
