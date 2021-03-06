В 31-м сезоне сериала «Детектив Конан» в поисках клиента, который назначил встречу, Конан, Когоро, Ран и Амуро обнаруживают, что офис Когоро взломали. Они выслеживают грабителя до туалета и слышат, как он убивает себя. Незадолго до годовщины смерти своего наставника Такаги, который отправился в путешествие, становится жертвой похищения. Это заставляет Конана, Сато и остальных взяться за дело. Расследование убийства главы издательской компании сближает Ай с Субару Окия, которого она подозревает в принадлежности к «Черной организации». Конан, Ран, Соноко, Масуми и Субару исследуют две смерти многолетней давности.