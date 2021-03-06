Menu
Meitantei Conan 1996 - 2024 season 31

Meitantei Conan season 31 poster
Kinoafisha TV Shows Meitantei Conan Seasons Season 31

Meitantei Conan 12+
Original title Season 31
Title Сезон 31
Season premiere 6 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 40
Runtime 16 hours 40 minutes
"Meitantei Conan" season 31 description

В 31-м сезоне сериала «Детектив Конан» в поисках клиента, который назначил встречу, Конан, Когоро, Ран и Амуро обнаруживают, что офис Когоро взломали. Они выслеживают грабителя до туалета и слышат, как он убивает себя. Незадолго до годовщины смерти своего наставника Такаги, который отправился в путешествие, становится жертвой похищения. Это заставляет Конана, Сато и остальных взяться за дело. Расследование убийства главы издательской компании сближает Ай с Субару Окия, которого она подозревает в принадлежности к «Черной организации». Конан, Ран, Соноко, Масуми и Субару исследуют две смерти многолетней давности.

ピアノソナタ『月光』殺人事件（前編）
Season 31 Episode 1
6 March 2021
ピアノソナタ『月光』殺人事件（後編）
Season 31 Episode 2
13 March 2021
米花商店街ダストミステリー
Season 31 Episode 3
17 April 2021
３６マスの完全犯罪（前編）
Season 31 Episode 4
24 April 2021
３６マスの完全犯罪（中編）
Season 31 Episode 5
1 May 2021
３６マスの完全犯罪（後編）
Season 31 Episode 6
8 May 2021
毒を入れたのは誰
Season 31 Episode 7
15 May 2021
復讐者（前編）
Season 31 Episode 8
5 June 2021
復讐者（後編）
Season 31 Episode 9
12 June 2021
落とし物は事件のにおい
Season 31 Episode 10
19 June 2021
笑顔を消したアイドル
Season 31 Episode 11
26 June 2021
山菜狩りとクローバー（前編）
Season 31 Episode 12
10 July 2021
山菜狩りとクローバー（後編）
Season 31 Episode 13
17 July 2021
愛しすぎた男
Season 31 Episode 14
24 July 2021
魔王と呼ばれた小説家
Season 31 Episode 15
31 July 2021
張り込み
Season 31 Episode 16
14 August 2021
モノレール狙撃事件（前編）
Season 31 Episode 17
28 August 2021
モノレール狙撃事件（後編）
Season 31 Episode 18
4 September 2021
骨董盆は隠せない（前編）
Season 31 Episode 19
11 September 2021
骨董盆は隠せない（中編）
Season 31 Episode 20
18 September 2021
骨董盆は隠せない（後編）
Season 31 Episode 21
25 September 2021
悪友たちの輪舞
Season 31 Episode 22
2 October 2021
呪いのミュージアム
Season 31 Episode 23
9 October 2021
汽笛の聞こえる古書店３
Season 31 Episode 24
16 October 2021
大岡紅葉の挑戦状（前編）
Season 31 Episode 25
30 October 2021
大岡紅葉の挑戦状（後編）
Season 31 Episode 26
6 November 2021
言えない目撃者
Season 31 Episode 27
13 November 2021
カーテンの向こう側
Season 31 Episode 28
20 November 2021
ケーキを愛する女のバラード
Season 31 Episode 29
27 November 2021
警察学校編 Wild Police Story CASE.松田陣平
Season 31 Episode 30
4 December 2021
空白の一年(前編)
Season 31 Episode 31
11 December 2021
空白の一年(後編)
Season 31 Episode 32
18 December 2021
モデル、毛利蘭
Season 31 Episode 33
25 December 2021
太閤名人の将棋盤（初手編）
Season 31 Episode 34
8 January 2022
太閤名人の将棋盤（妙手編）
Season 31 Episode 35
15 January 2022
太閤名人の将棋盤（王手編）
Season 31 Episode 36
22 January 2022
ホワイトアウト（前編）
Season 31 Episode 37
29 January 2022
ホワイトアウト（後編）
Season 31 Episode 38
5 February 2022
警察学校編 Wild Police Story CASE.伊達航
Season 31 Episode 39
12 March 2022
空飛ぶハロウィンカボチャ
Season 31 Episode 40
16 April 2022
