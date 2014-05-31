В 24-м сезоне сериала «Детектив Конан» Конан снова вступает в битву умов против Кайто Кида, которому бросает вызов дед Соноко, Джирокити Сузуки. Каким-то образом ему удается исчезнуть с лица земли, а потом внезапно появиться на крыше здания в течение нескольких секунд. Конан и Мори объединяются с Хейджи, чтобы раскрыть серию загадочных убийств. Рядом с каждой телом жертвы преступник всегда оставлена ​​мертвую многоножку. Отправившись на дегустацию вина с Когоро и Ран, Конан становится свидетелем того, как хозяин нападает на язвительного критика. Теперь герой должен провести расследование, чтобы найти спрятанное тело.