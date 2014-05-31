Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Meitantei Conan 1996 - 2024 season 24

Meitantei Conan season 24 poster
Kinoafisha TV Shows Meitantei Conan Seasons Season 24

Meitantei Conan 12+
Original title Season 24
Title Сезон 24
Season premiere 31 May 2014
Production year 2014
Number of episodes 39
Runtime 16 hours 15 minutes
"Meitantei Conan" season 24 description

В 24-м сезоне сериала «Детектив Конан» Конан снова вступает в битву умов против Кайто Кида, которому бросает вызов дед Соноко, Джирокити Сузуки. Каким-то образом ему удается исчезнуть с лица земли, а потом внезапно появиться на крыше здания в течение нескольких секунд. Конан и Мори объединяются с Хейджи, чтобы раскрыть серию загадочных убийств. Рядом с каждой телом жертвы преступник всегда оставлена ​​мертвую многоножку. Отправившись на дегустацию вина с Когоро и Ран, Конан становится свидетелем того, как хозяин нападает на язвительного критика. Теперь герой должен провести расследование, чтобы найти спрятанное тело.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.5 IMDb
Write review
"Meitantei Conan" season 24 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Season 28
Season 29
Season 30
Season 31
Season 32
蘭も倒れたバスルーム（前編）
Season 24 Episode 1
31 May 2014
蘭も倒れたバスルーム（後編）
Season 24 Episode 2
7 June 2014
Jリーガーとの約束
Season 24 Episode 3
14 June 2014
偶然は二度かさなる
Season 24 Episode 4
21 June 2014
容疑者か京極真（前編）
Season 24 Episode 5
28 June 2014
容疑者か京極真（後編）
Season 24 Episode 6
5 July 2014
怪盗キッドVS京極真（前編）
Season 24 Episode 7
19 July 2014
怪盗キッドVS京極真（後編）
Season 24 Episode 8
26 July 2014
本庁の刑事恋物語（告白）
Season 24 Episode 9
2 August 2014
本庁の刑事恋物語（真相）
Season 24 Episode 10
9 August 2014
海に裏切られた男
Season 24 Episode 11
6 September 2014
招き三毛猫の事件（前編）
Season 24 Episode 12
20 September 2014
招き三毛猫の事件（後編）
Season 24 Episode 13
27 September 2014
シェアハウスの死角
Season 24 Episode 14
4 October 2014
赤い女の惨劇（湯煙）
Season 24 Episode 15
11 October 2014
赤い女の惨劇（悪霊）
Season 24 Episode 16
18 October 2014
赤い女の惨劇（復讐）
Season 24 Episode 17
25 October 2014
自首したお笑い芸人（前編）
Season 24 Episode 18
1 November 2014
自首したお笑い芸人（後編）
Season 24 Episode 19
8 November 2014
意外な結果の恋愛小説（前編）
Season 24 Episode 20
22 November 2014
意外な結果の恋愛小説（後編）
Season 24 Episode 21
29 November 2014
加賀百万石ミステリーツアー（金沢編）
Season 24 Episode 22
6 December 2014
加賀百万石ミステリーツアー（加賀温泉編）
Season 24 Episode 23
13 December 2014
コナンと平次　恋の暗号（前編）
Season 24 Episode 24
10 January 2015
コナンと平次　恋の暗号（後編）
Season 24 Episode 25
17 January 2015
堤無津川凧揚げ事件（前編）
Season 24 Episode 26
24 January 2015
堤無津川凧揚げ事件（後編）
Season 24 Episode 27
31 January 2015
吹雪に消えた恋人
Season 24 Episode 28
7 February 2015
灰原哀監禁事件
Season 24 Episode 29
21 February 2015
面倒な救急患者
Season 24 Episode 30
28 February 2015
ギスギスしたお茶会（前編）
Season 24 Episode 31
7 March 2015
ギスギスしたお茶会（後編）
Season 24 Episode 32
14 March 2015
工藤新一水族館事件（前編）
Season 24 Episode 33
21 March 2015
工藤新一水族館事件（後編）
Season 24 Episode 34
28 March 2015
消えたムンクの叫び
Season 24 Episode 35
18 April 2015
あやつられた名探偵（前編）
Season 24 Episode 36
25 April 2015
あやつられた名探偵（後編）
Season 24 Episode 37
2 May 2015
少年探偵団vs老人探偵団
Season 24 Episode 38
9 May 2015
天使が消えた蜃気楼
Season 24 Episode 39
16 May 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more