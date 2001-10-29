В 10-м сезоне сериала «Детектив Конан», пока Конан посещает Хейдзи, во время поездки происходят два убийства. В первом случае жертвой оказывается участник турнира по кендо, в котором принимает участие Хейдзи. Вторая жертва – турист, посещающий замок Осаки, который сгорел заживо и упал с большой высоты. Когоро вызывают в качестве свидетеля, когда Эри представляет человека, осужденного за убийство. Однако, когда прокурор, соперница Эри Рэйко Куджо, обращает показания Когоро в ее пользу, он и Конан открывают для себя новые стороны этого дела. Пока Конан и другие детективы помогают мужчине искать часы его покойной жены, происходит убийство.