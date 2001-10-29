Menu
Meitantei Conan 1996 - 2024 season 10

Meitantei Conan 12+
Original title Season 10
Title Сезон 10
Season premiere 29 October 2001
Production year 2001
Number of episodes 31
Runtime 12 hours 55 minutes
"Meitantei Conan" season 10 description

В 10-м сезоне сериала «Детектив Конан», пока Конан посещает Хейдзи, во время поездки происходят два убийства. В первом случае жертвой оказывается участник турнира по кендо, в котором принимает участие Хейдзи. Вторая жертва – турист, посещающий замок Осаки, который сгорел заживо и упал с большой высоты. Когоро вызывают в качестве свидетеля, когда Эри представляет человека, осужденного за убийство. Однако, когда прокурор, соперница Эри Рэйко Куджо, обращает показания Когоро в ее пользу, он и Конан открывают для себя новые стороны этого дела. Пока Конан и другие детективы помогают мужчине искать часы его покойной жены, происходит убийство.

"Meitantei Conan" season 10 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Season 28
Season 29
Season 30
Season 31
Season 32
松江玉造連句１４番勝負（前編）
Season 10 Episode 1
29 October 2001
松江玉造連句１４番勝負（後編）
Season 10 Episode 2
5 November 2001
世にも奇妙な天罰
Season 10 Episode 3
12 November 2001
シカゴから来た男（前編）
Season 10 Episode 4
19 November 2001
シカゴから来た男（後編）
Season 10 Episode 5
26 November 2001
揺れるレストラン
Season 10 Episode 6
3 December 2001
雪の夜の恐怖伝説（前編）
Season 10 Episode 7
10 December 2001
雪の夜の恐怖伝説（後編）
Season 10 Episode 8
17 December 2001
大阪ダブルミステリー　浪花剣士と太閤の城
Season 10 Episode 9
7 January 2002
法廷の対決　妃VS小五郎（前編）
Season 10 Episode 10
14 January 2002
法廷の対決　妃VS小五郎（後編）
Season 10 Episode 11
21 January 2002
バレンタインの真実（事件編）
Season 10 Episode 12
28 January 2002
バレンタインの真実（推理編）
Season 10 Episode 13
4 February 2002
バレンタインの真実（解決編）
Season 10 Episode 14
11 February 2002
犯罪の忘れ形見（前編）
Season 10 Episode 15
18 February 2002
犯罪の忘れ形見（後編）
Season 10 Episode 16
12 March 2002
隠して急いで省略（前編）
Season 10 Episode 17
11 March 2002
隠して急いで省略（後編）
Season 10 Episode 18
18 March 2002
クイズ婆さんの失踪事件
Season 10 Episode 19
8 April 2002
幽霊屋敷の真実（前編）
Season 10 Episode 20
15 April 2002
幽霊屋敷の真実（後編）
Season 10 Episode 21
22 April 2002
警察手帳紛失事件
Season 10 Episode 22
6 May 2002
英語教師VS西の名探偵（前編）
Season 10 Episode 23
13 May 2002
英語教師VS西の名探偵（後編）
Season 10 Episode 24
20 May 2002
迷宮のフーリガン（前編）
Season 10 Episode 25
27 May 2002
迷宮のフーリガン（後編）
Season 10 Episode 26
3 June 2002
小さな目撃者たち
Season 10 Episode 27
10 June 2002
水流るる石庭の怪（前編）
Season 10 Episode 28
17 June 2002
水流るる石庭の怪（後編）
Season 10 Episode 29
24 June 2002
中華街 雨のデジャビュ（前編）
Season 10 Episode 30
1 July 2002
中華街 雨のデジャビュ（後編）
Season 10 Episode 31
8 July 2002
TV series release schedule
