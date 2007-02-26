Menu
Meitantei Conan 1996 - 2024 season 16

Meitantei Conan 12+
Original title Season 16
Title Сезон 16
Season premiere 26 February 2007
Production year 2007
Number of episodes 25
Runtime 10 hours 25 minutes
"Meitantei Conan" season 16 description

В 16-м сезоне сериала «Детектив Конан» Когоро нанимают, чтобы найти объяснение случившемуся с семьей и сотрудниками богатого и влиятельного человека. Он сам и все его ближайшее окружение пострадали от непредвиденной трагедии. Однако проклятие кажется все более и более реальным, когда начинают происходить и другие необъяснимые убийства. Следующее дело оказывается и вовсе похожим на древнюю легенду. В маленькой прибрежной деревеньке убивают неприятного бизнесмена и лишают ценного меча. Мальчики-детективы помогают Агасе разыскать его возлюбленную детства, которая оставила загадочное послание.

8.5 IMDb
"Meitantei Conan" season 16 list of episodes. TV series release schedule
割れない雪だるま（前編）
Season 16 Episode 1
26 February 2007
割れない雪だるま（後編）
Season 16 Episode 2
5 March 2007
池のほとりの怪事件
Season 16 Episode 3
12 March 2007
怪盗キッドと四名画（前編）
Season 16 Episode 4
16 April 2007
怪盗キッドと四名画（後編）
Season 16 Episode 5
23 April 2007
レンタカー制御不能！
Season 16 Episode 6
7 May 2007
工藤新一少年の冒険（前編）
Season 16 Episode 7
14 May 2007
工藤新一少年の冒険（後編）
Season 16 Episode 8
21 May 2007
妃英理弁護士の恋
Season 16 Episode 9
4 June 2007
悪運グランプリ
Season 16 Episode 10
18 June 2007
元太の必殺シュート（前編）
Season 16 Episode 11
25 June 2007
元太の必殺シュート（後編）
Season 16 Episode 12
2 July 2007
リアル30ミニッツ
Season 16 Episode 13
9 July 2007
服部平次との３日間
Season 16 Episode 14
16 July 2007
黄色い不在証明
Season 16 Episode 15
23 July 2007
山姥の刃物（前編）
Season 16 Episode 16
30 July 2007
山姥の刃物（後編）
Season 16 Episode 17
6 August 2007
消えたお巡りさん
Season 16 Episode 18
13 August 2007
黒い写真の行方（前編）
Season 16 Episode 19
20 August 2007
黒い写真の行方（後編）
Season 16 Episode 20
27 August 2007
右から左へ招き猫
Season 16 Episode 21
3 September 2007
本庁の刑事恋物語８ 左手の薬指
Season 16 Episode 22
15 October 2007
テレビ局の悪魔
Season 16 Episode 23
22 October 2007
法廷の対決III　目撃者は検察官
Season 16 Episode 24
26 November 2007
服部平次VS工藤新一　ゲレンデの推理対決！
Season 16 Episode 25
3 December 2007
