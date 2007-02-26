В 16-м сезоне сериала «Детектив Конан» Когоро нанимают, чтобы найти объяснение случившемуся с семьей и сотрудниками богатого и влиятельного человека. Он сам и все его ближайшее окружение пострадали от непредвиденной трагедии. Однако проклятие кажется все более и более реальным, когда начинают происходить и другие необъяснимые убийства. Следующее дело оказывается и вовсе похожим на древнюю легенду. В маленькой прибрежной деревеньке убивают неприятного бизнесмена и лишают ценного меча. Мальчики-детективы помогают Агасе разыскать его возлюбленную детства, которая оставила загадочное послание.