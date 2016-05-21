В 26-м сезоне сериала «Детектив Конан» в то время, как столичная полиция в Токио ведет засаду в поисках серийного убийцы, известного как Человек-молот, подозреваемого обнаруживают мертвым в его квартире. Однако все оказывается не совсем так, как видится поначалу. Незрячая состоятельная женщина по имени Куруми Шодо просит Когоро помочь ей найти мальчика, который спас ей жизнь в прошлом и которого она хочет вознаградить в знак благодарности. Ее единственная подсказка заключается в том, что у мальчика должен быть большой шрам либо на теле, либо на груди, который он получил, спасая ей жизнь.