Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Meitantei Conan 1996 - 2024 season 26

Meitantei Conan season 26 poster
Kinoafisha TV Shows Meitantei Conan Seasons Season 26

Meitantei Conan 12+
Original title Season 26
Title Сезон 26
Season premiere 21 May 2016
Production year 2016
Number of episodes 39
Runtime 16 hours 15 minutes
"Meitantei Conan" season 26 description

В 26-м сезоне сериала «Детектив Конан» в то время, как столичная полиция в Токио ведет засаду в поисках серийного убийцы, известного как Человек-молот, подозреваемого обнаруживают мертвым в его квартире. Однако все оказывается не совсем так, как видится поначалу. Незрячая состоятельная женщина по имени Куруми Шодо просит Когоро помочь ей найти мальчика, который спас ей жизнь в прошлом и которого она хочет вознаградить в знак благодарности. Ее единственная подсказка заключается в том, что у мальчика должен быть большой шрам либо на теле, либо на груди, который он получил, спасая ей жизнь. 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.5 IMDb
Write review
"Meitantei Conan" season 26 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Season 28
Season 29
Season 30
Season 31
Season 32
小五郎、怒りの大追跡（前編）
Season 26 Episode 1
21 May 2016
小五郎、怒りの大追跡（後編）
Season 26 Episode 2
28 May 2016
待合室の7人
Season 26 Episode 3
4 June 2016
曇柄寺が隠す秘密
Season 26 Episode 4
11 June 2016
容疑者は熱愛カップル（前編）
Season 26 Episode 5
18 June 2016
容疑者は熱愛カップル（後編）
Season 26 Episode 6
25 June 2016
少年探偵団の雨宿り
Season 26 Episode 7
9 July 2016
潮入り公園逆転事件
Season 26 Episode 8
16 July 2016
美女とウソと秘密
Season 26 Episode 9
23 July 2016
死ぬほど美味いラーメン2（前編）
Season 26 Episode 10
30 July 2016
死ぬほど美味いラーメン2（後編）
Season 26 Episode 11
6 August 2016
不思議な少年
Season 26 Episode 12
13 August 2016
ゾンビが囲む別荘（前編）
Season 26 Episode 13
3 September 2016
ゾンビが囲む別荘（中編）
Season 26 Episode 14
10 September 2016
ゾンビが囲む別荘（後編）
Season 26 Episode 15
17 September 2016
名探偵に弱点あり
Season 26 Episode 16
24 September 2016
二度死んだ男（前編）
Season 26 Episode 17
1 October 2016
二度死んだ男（後編）
Season 26 Episode 18
8 October 2016
仲の悪いガールズバンド（前編）
Season 26 Episode 19
15 October 2016
仲の悪いガールズバンド（後編）
Season 26 Episode 20
22 October 2016
ふんわり気球で怪事件
Season 26 Episode 21
5 November 2016
天狗の声が聞こえる
Season 26 Episode 22
12 November 2016
最後の贈り物
Season 26 Episode 23
19 November 2016
雨のバス停
Season 26 Episode 24
26 November 2016
ドライブデートの別れ道
Season 26 Episode 25
10 December 2016
探偵団はヤブの中（前編）
Season 26 Episode 26
17 December 2016
探偵団はヤブの中（後編）
Season 26 Episode 27
24 December 2016
絶体絶命暗闇のコナン（前編）
Season 26 Episode 28
7 January 2017
絶体絶命暗闇のコナン（後編）
Season 26 Episode 29
14 January 2017
千葉のUFO難事件（前編）
Season 26 Episode 30
28 January 2017
千葉のUFO難事件（後編）
Season 26 Episode 31
4 February 2017
婚姻届のパスワード（前編）
Season 26 Episode 32
11 February 2017
婚姻届のパスワード（後編）
Season 26 Episode 33
18 February 2017
恋の地獄めぐりツアー（別府編）
Season 26 Episode 34
4 March 2017
恋の地獄めぐりツアー（大分編）
Season 26 Episode 35
11 March 2017
サクラ組の思い出（蘭GIRL）
Season 26 Episode 36
18 March 2017
サクラ組の思い出（新一BOY）
Season 26 Episode 37
25 March 2017
消えた黒帯の謎
Season 26 Episode 38
15 April 2017
セレブ夫婦の秘密
Season 26 Episode 39
22 April 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more