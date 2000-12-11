Menu
Meitantei Conan 1996 - 2024 season 9

Meitantei Conan season 9 poster
Meitantei Conan 12+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 11 December 2000
Production year 2000
Number of episodes 38
Runtime 15 hours 50 minutes
"Meitantei Conan" season 9 description

В 9-м сезоне сериала «Детектив Конан» журналиста застрелили на торжественном открытии ресторана в Осаке. Все подозреваемые — профессиональные спортсмены, и один из них — футболист, фанатом которого является Конан. Сато и Такаги перевозят преступника на скоростном поезде Синкансэн. Затем мужчину находят мертвым от ножевого ранения в ванной, и Конан убежден, что это не самоубийство. Некоторое время удивляя остальным своим странным поведением, Гента затем сообщает другим детективам, что, по его мнению, она на мушке у преступника. Убедившись, что кто-то действительно преследует Генту, Конан пытается выяснить, почему Гента стал целью.

封印された目暮の秘密（前編）
Season 9 Episode 1
11 December 2000
封印された目暮の秘密（後編）
Season 9 Episode 2
18 December 2000
集められた名探偵!工藤新一VS怪盗キッド
Season 9 Episode 3
8 January 2001
偽りだらけの依頼人（前編）
Season 9 Episode 4
15 January 2001
偽りだらけの依頼人（後編）
Season 9 Episode 5
22 January 2001
そして人魚はいなくなった（事件編）
Season 9 Episode 6
29 January 2001
そして人魚はいなくなった（推理編）
Season 9 Episode 7
5 February 2001
そして人魚はいなくなった（解決編）
Season 9 Episode 8
12 February 2001
商売繁盛のヒミツ
Season 9 Episode 9
19 February 2001
バトルゲームの罠（前編）
Season 9 Episode 10
26 February 2001
バトルゲームの罠（後編）
Season 9 Episode 11
5 March 2001
殺意の陶芸教室（前編）
Season 9 Episode 12
12 March 2001
殺意の陶芸教室（後編）
Season 9 Episode 13
19 March 2001
謎めいた乗客（前編）
Season 9 Episode 14
16 April 2001
謎めいた乗客（後編）
Season 9 Episode 15
23 April 2001
マンション転落事件
Season 9 Episode 16
7 May 2001
消えなかった証拠（前編）
Season 9 Episode 17
14 May 2001
消えなかった証拠（後編）
Season 9 Episode 18
21 May 2001
密室のワインセラー
Season 9 Episode 19
28 May 2001
南紀白浜ミステリーツアー（前編）
Season 9 Episode 20
4 June 2001
南紀白浜ミステリーツアー（後編）
Season 9 Episode 21
11 June 2001
大阪"3つのK"事件（前編）
Season 9 Episode 22
18 June 2001
大阪"3つのK"事件（後編）
Season 9 Episode 23
25 June 2001
新幹線護送事件（前編）
Season 9 Episode 24
2 July 2001
新幹線護送事件（後編）
Season 9 Episode 25
9 July 2001
元太少年の災難
Season 9 Episode 26
16 July 2001
毛利小五郎のニセ者（前編）
Season 9 Episode 27
23 July 2001
毛利小五郎のニセ者（後編）
Season 9 Episode 28
30 July 2001
ヒマワリ館の銃声
Season 9 Episode 29
6 August 2001
網にかかった謎（前編）
Season 9 Episode 30
13 August 2001
網にかかった謎（後編）
Season 9 Episode 31
20 August 2001
癒しの森のアリバイ
Season 9 Episode 32
27 August 2001
アイドル達の秘密（前編）
Season 9 Episode 33
3 September 2001
アイドル達の秘密（後編）
Season 9 Episode 34
10 September 2001
OK牧場の悲劇
Season 9 Episode 35
17 September 2001
絵の中の誘拐犯
Season 9 Episode 36
8 October 2001
本庁の刑事恋物語４（前編）
Season 9 Episode 37
15 October 2001
本庁の刑事恋物語４（後編）
Season 9 Episode 38
22 October 2001
