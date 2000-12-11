В 9-м сезоне сериала «Детектив Конан» журналиста застрелили на торжественном открытии ресторана в Осаке. Все подозреваемые — профессиональные спортсмены, и один из них — футболист, фанатом которого является Конан. Сато и Такаги перевозят преступника на скоростном поезде Синкансэн. Затем мужчину находят мертвым от ножевого ранения в ванной, и Конан убежден, что это не самоубийство. Некоторое время удивляя остальным своим странным поведением, Гента затем сообщает другим детективам, что, по его мнению, она на мушке у преступника. Убедившись, что кто-то действительно преследует Генту, Конан пытается выяснить, почему Гента стал целью.