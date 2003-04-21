В 12-м сезоне сериала «Детектив Конан» Конан находит зацепку в деле о «Черной организации», когда выясняется, что убитый программист игр имел какое-то отношение к Текиле, члену организации, убитому бомбой некоторое время назад. Полиция расследует преступление, а Конан хочет похитить дискету. Судмедэксперт замечает на трупе след носка на правой ноге, и это помогает Конану догадаться, кто стоит за преступлением. Конан следует наводке, которая может сблизить его с «Черной организацией», но путается между грабителями, которые пытаются сбежать. Затем Конан имеет дело с еще одним загадочным инцидентом.