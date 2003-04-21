Menu
Russian
Meitantei Conan 1996 - 2024 season 12

Meitantei Conan 12+
Original title Season 12
Title Сезон 12
Season premiere 21 April 2003
Production year 2003
Number of episodes 38
Runtime 15 hours 50 minutes
"Meitantei Conan" season 12 description

В 12-м сезоне сериала «Детектив Конан» Конан находит зацепку в деле о «Черной организации», когда выясняется, что убитый программист игр имел какое-то отношение к Текиле, члену организации, убитому бомбой некоторое время назад. Полиция расследует преступление, а Конан хочет похитить дискету. Судмедэксперт замечает на трупе след носка на правой ноге, и это помогает Конану догадаться, кто стоит за преступлением. Конан следует наводке, которая может сблизить его с «Черной организацией», но путается между грабителями, которые пытаются сбежать. Затем Конан имеет дело с еще одним загадочным инцидентом.

8.5 IMDb
汚れた仮面ヒーロー（前編）
Season 12 Episode 1
21 April 2003
汚れた仮面ヒーロー（後編）
Season 12 Episode 2
28 April 2003
幸運のシガーケース（前編）
Season 12 Episode 3
5 May 2003
幸運のシガーケース（後編）
Season 12 Episode 4
12 May 2003
忍法アリバイ工作の術
Season 12 Episode 5
19 May 2003
消えた誘拐逃走車（前編）
Season 12 Episode 6
26 May 2003
消えた誘拐逃走車（後編）
Season 12 Episode 7
2 June 2003
服部平次　絶体絶命（前編）
Season 12 Episode 8
9 June 2003
服部平次　絶体絶命（後編）
Season 12 Episode 9
16 June 2003
炎の中に赤い馬（事件編）
Season 12 Episode 10
23 June 2003
炎の中に赤い馬（捜査編）
Season 12 Episode 11
29 June 2003
炎の中に赤い馬（解決編）
Season 12 Episode 12
7 July 2003
バースデーワインの謎
Season 12 Episode 13
14 July 2003
お金で買えない友情（前編）
Season 12 Episode 14
28 July 2003
お金で買えない友情（後編）
Season 12 Episode 15
4 August 2003
疑惑の辛口カレー（前編）
Season 12 Episode 16
11 August 2003
疑惑の辛口カレー（後編）
Season 12 Episode 17
18 August 2003
似た者プリンセス（前編）
Season 12 Episode 18
25 August 2003
似た者プリンセス（後編）
Season 12 Episode 19
1 September 2003
東都現像所の秘密（前編）
Season 12 Episode 20
8 September 2003
東都現像所の秘密（後編）
Season 12 Episode 21
15 September 2003
転落事件の裏事情
Season 12 Episode 22
13 October 2003
４台のポルシェ（前編）
Season 12 Episode 23
20 October 2003
４台のポルシェ（後編）
Season 12 Episode 24
27 October 2003
トイレに隠した秘密（前編）
Season 12 Episode 25
3 November 2003
トイレに隠した秘密（後編）
Season 12 Episode 26
10 November 2003
「ハウステンボスの花嫁」1時間スペシャル
Season 12 Episode 27
17 November 2003
コンビニの落とし穴（前編）
Season 12 Episode 28
1 December 2003
コンビニの落とし穴（後編）
Season 12 Episode 29
8 December 2003
黒の組織と真っ向勝負　満月の夜の二元ミステリー
Season 12 Episode 30
5 January 2004
お尻のマークを探せ（前編）
Season 12 Episode 31
12 January 2004
お尻のマークを探せ（後編）
Season 12 Episode 32
19 January 2004
愛と幽霊と地球遺産（前編）
Season 12 Episode 33
26 January 2004
愛と幽霊と地球遺産（後編）
Season 12 Episode 34
2 February 2004
忘れられた携帯電話（前編）
Season 12 Episode 35
9 February 2004
忘れられた携帯電話（後編）
Season 12 Episode 36
16 February 2004
フィッシング大会の非劇（前編）
Season 12 Episode 37
23 February 2004
フィッシング大会の悲劇（後編）
Season 12 Episode 38
1 March 2004
