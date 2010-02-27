Menu
Meitantei Conan 1996 - 2024 season 19

Meitantei Conan 12+
Original title Season 19
Title Сезон 19
Season premiere 27 February 2010
Production year 2010
Number of episodes 40
Runtime 16 hours 40 minutes
"Meitantei Conan" season 19 description

В 19-м сезоне сериала «Детектив Конан» Конан и Ран сопровождают Соноко в лес, где снимается популярное телешоу, чтобы устроить романтический сюрприз для ее молодого человека. К сожалению, найденный труп в лесу становится помехой для их планов. Кобаяши устраивает игру-головоломку для своего класса, чтобы ребята вместе выяснили, где она прячется. К Когоро подходит ребенок, который утверждает, что был свидетелем смерти солиста рок-группы. Когда тело жертвы находят, он, Ран и Конан должны расшифровать показания ребенка, чтобы понять, что он действительно видел. Ран и Когоро натыкаются на странное нераскрытое дело об убийстве женщины...

Series rating

0.0
8.5 IMDb
"Meitantei Conan" season 19 list of episodes.
相棒はサンタさん
Season 19 Episode 1
27 February 2010
露天風呂に降る殺意
Season 19 Episode 2
6 March 2010
白鳥警部、桜の思い出（前編）
Season 19 Episode 3
13 March 2010
白鳥警部、桜の思い出（後編）
Season 19 Episode 4
20 March 2010
立証確率ゼロの犯罪
Season 19 Episode 5
27 March 2010
もののけ倉でお宝バトル（前編）
Season 19 Episode 6
1 May 2010
もののけ倉でお宝バトル（後編）
Season 19 Episode 7
8 May 2010
恥ずかしいお守りの行方（前編）
Season 19 Episode 8
15 May 2010
恥ずかしいお守りの行方（後編）
Season 19 Episode 9
22 May 2010
黒きドレスのアリバイ（前編）
Season 19 Episode 10
29 May 2010
黒きドレスのアリバイ（後編）
Season 19 Episode 11
5 June 2010
ホタルが灯した真実
Season 19 Episode 12
19 June 2010
危機呼ぶ赤い前兆
Season 19 Episode 13
26 June 2010
黒き13の暗示
Season 19 Episode 14
3 July 2010
迫る黒の刻限
Season 19 Episode 15
10 July 2010
赤く揺れる照準
Season 19 Episode 16
17 July 2010
ゾンビが死んだ夜
Season 19 Episode 17
24 July 2010
小林先生の恋
Season 19 Episode 18
14 August 2010
白鳥警部の失恋
Season 19 Episode 19
21 August 2010
時を超える桜の恋
Season 19 Episode 20
28 August 2010
闇に消えた麒麟の角
Season 19 Episode 21
4 September 2010
キッドVS四神探偵団
Season 19 Episode 22
11 September 2010
屋上農園の罠
Season 19 Episode 23
18 September 2010
最悪な誕生日（前編）
Season 19 Episode 24
25 September 2010
最悪な誕生日（後編）
Season 19 Episode 25
2 October 2010
水族館のある家
Season 19 Episode 26
16 October 2010
猿と熊手のトリ物帖（前編）
Season 19 Episode 27
23 October 2010
猿と熊手のトリ物帖（後編）
Season 19 Episode 28
30 October 2010
広島宮島七不思議ツアー（宮島編）
Season 19 Episode 29
6 November 2010
広島宮島七不思議ツアー（広島編）
Season 19 Episode 30
13 November 2010
転落のアリバイ
Season 19 Episode 31
20 November 2010
湯煙密室のシナリオ（前編）
Season 19 Episode 32
27 November 2010
湯煙密室のシナリオ（後編）
Season 19 Episode 33
4 December 2010
セイギノミカタの殺人
Season 19 Episode 34
11 December 2010
河童が見た夢（前編）
Season 19 Episode 35
18 December 2010
河童が見た夢（後編）
Season 19 Episode 36
25 December 2010
テニスコートに潜む悪魔
Season 19 Episode 37
8 January 2011
降霊会W密室事件（第一の密室）
Season 19 Episode 38
29 January 2011
降霊会W密室事件（第二の密室）
Season 19 Episode 39
5 February 2011
降霊会W密室事件（密室開放）
Season 19 Episode 40
12 February 2011
TV series release schedule
