В 19-м сезоне сериала «Детектив Конан» Конан и Ран сопровождают Соноко в лес, где снимается популярное телешоу, чтобы устроить романтический сюрприз для ее молодого человека. К сожалению, найденный труп в лесу становится помехой для их планов. Кобаяши устраивает игру-головоломку для своего класса, чтобы ребята вместе выяснили, где она прячется. К Когоро подходит ребенок, который утверждает, что был свидетелем смерти солиста рок-группы. Когда тело жертвы находят, он, Ран и Конан должны расшифровать показания ребенка, чтобы понять, что он действительно видел. Ран и Когоро натыкаются на странное нераскрытое дело об убийстве женщины...