Meitantei Conan 1996 - 2024 season 13

Meitantei Conan season 13 poster
Kinoafisha TV Shows Meitantei Conan Seasons Season 13

Meitantei Conan 12+
Original title Season 13
Title Сезон 13
Season premiere 8 March 2004
Production year 2004
Number of episodes 36
Runtime 15 hours 0 minute
"Meitantei Conan" season 13 description

В 13-м сезоне сериала «Детектив Конан» Мать Шиничи, Юкико Кудо, помогает матери Ран, Эри Кисаки, Рану и Конану в расследовании серии угроз богатому главе семьи. Монтажер фильма оказывается зарезан посреди абсолютно темной комнаты. Конану и другим детективам предстоит выяснить, как убийца быстро проник в комнату, совершил преступление и вышел, не будучи услышанным и не споткнувшись в темноте. На парковке торгового центра Конан, Хайбара и Агаса встречают группу приятелей, которые ездят на разных автомобилях марки Porsche. Вскоре им приходится взяться за расследование убийства, когда в одной из машин находят мертвое тело.

"Meitantei Conan" season 13 list of episodes. TV series release schedule
小さな依頼者（前編）
Season 13 Episode 1
8 March 2004
小さな依頼者（後編）
Season 13 Episode 2
15 March 2004
怪盗キッドの驚異空中歩行
Season 13 Episode 3
12 April 2004
恋人は春のまぼろし
Season 13 Episode 4
26 April 2004
本庁の刑事恋物語５（前編）
Season 13 Episode 5
3 May 2004
本庁の刑事恋物語５（後編）
Season 13 Episode 6
10 May 2004
不思議な春のかぶと虫
Season 13 Episode 7
17 May 2004
帝丹高校学校怪談（前編）
Season 13 Episode 8
24 May 2004
帝丹高校学校怪談（後編）
Season 13 Episode 9
31 May 2004
都会のカラス
Season 13 Episode 10
7 June 2004
シンクロにシティ事件（前編）
Season 13 Episode 11
14 June 2004
シンクロにシティ事件（後編）
Season 13 Episode 12
21 June 2004
丸見え埠頭の惨劇（前編）
Season 13 Episode 13
5 July 2004
丸見え埠頭の惨劇（後編）
Season 13 Episode 14
12 July 2004
魔女の棲むお菓子の家
Season 13 Episode 15
26 July 2004
ツイてる男のサスペンス
Season 13 Episode 16
2 August 2004
逃げ回るゲームソフト
Season 13 Episode 17
9 August 2004
物言わぬ航路（前編）
Season 13 Episode 18
23 August 2004
物言わぬ航路（後編）
Season 13 Episode 19
30 August 2004
猛毒蜘蛛の罠
Season 13 Episode 20
6 September 2004
星と煙草の暗号（前編）
Season 13 Episode 21
18 October 2004
星と煙草の暗号（後編）
Season 13 Episode 22
25 October 2004
タイムリミットは15時！
Season 13 Episode 23
1 November 2004
桃太郎謎解きツアー（前編）
Season 13 Episode 24
8 November 2004
桃太郎謎解きツアー（後編）
Season 13 Episode 25
15 November 2004
秘湯雪闇振袖事件（前編）
Season 13 Episode 26
22 November 2004
秘湯雪闇振袖事件（後編）
Season 13 Episode 27
29 November 2004
どっちの推理ショー（前編）
Season 13 Episode 28
6 December 2004
どっちの推理ショー（後編）
Season 13 Episode 29
13 December 2004
甲子園の奇跡！　見えない悪魔に負けず嫌い
Season 13 Episode 30
20 December 2004
標的は毛利小五郎
Season 13 Episode 31
17 January 2005
ストラディバリウスの不協和音（前奏曲）
Season 13 Episode 32
24 January 2005
ストラディバリウスの不協和音（間奏曲）
Season 13 Episode 33
31 January 2005
ストラディバリウスの不協和音（後奏曲）
Season 13 Episode 34
7 February 2005
薩摩に酔う小五郎（前編）
Season 13 Episode 35
14 February 2005
薩摩に酔う小五郎（後編）
Season 13 Episode 36
21 February 2005
