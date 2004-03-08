В 13-м сезоне сериала «Детектив Конан» Мать Шиничи, Юкико Кудо, помогает матери Ран, Эри Кисаки, Рану и Конану в расследовании серии угроз богатому главе семьи. Монтажер фильма оказывается зарезан посреди абсолютно темной комнаты. Конану и другим детективам предстоит выяснить, как убийца быстро проник в комнату, совершил преступление и вышел, не будучи услышанным и не споткнувшись в темноте. На парковке торгового центра Конан, Хайбара и Агаса встречают группу приятелей, которые ездят на разных автомобилях марки Porsche. Вскоре им приходится взяться за расследование убийства, когда в одной из машин находят мертвое тело.