Meitantei Conan season 17

Meitantei Conan 12+
Original title Season 17
Title Сезон 17
Season premiere 14 January 2008
Production year 2008
Number of episodes 37
Runtime 15 hours 25 minutes
"Meitantei Conan" season 17 description

В 17-м сезоне сериала «Детектив Конан» работа репортером телевизионных новостей выводит Конана на заговор с целью убийства, организованный «Черной организацией». Конан и Хайбара опасаются, что «Черная организация» может быть замешана в пропаже девушки, очень похожей на Хайбару. Девушку клиента Когоро находят мертвой в машине, которая, по-видимому, была закрыта изнутри. Жертва задохнулась угарным газом. Все считают, что это самоубийство, но Конан подозревает, что клиент что-то скрывает. Находясь на групповом свидании с общими друзьями, Такаги и Сато узнают о похищении ребенка с целью выкупа и начинают работу вместе с Конаном, Ран и Когоро.

赤と黒のクラッシュ　発端
Season 17 Episode 1
14 January 2008
赤と黒のクラッシュ　血縁
Season 17 Episode 2
21 January 2008
赤と黒のクラッシュ　絶叫
Season 17 Episode 3
28 January 2008
赤と黒のクラッシュ　冥土
Season 17 Episode 4
4 February 2008
赤と黒のクラッシュ　昏睡
Season 17 Episode 5
11 February 2008
赤と黒のクラッシュ　侵入
Season 17 Episode 6
18 February 2008
赤と黒のクラッシュ　覚醒
Season 17 Episode 7
25 February 2008
赤と黒のクラッシュ　攪乱
Season 17 Episode 8
3 March 2008
赤と黒のクラッシュ　偽装
Season 17 Episode 9
10 March 2008
赤と黒のクラッシュ　遺言
Season 17 Episode 10
17 March 2008
赤と黒のクラッシュ　嫌疑
Season 17 Episode 11
14 April 2008
赤と黒のクラッシュ　潔白
Season 17 Episode 12
28 April 2008
赤と黒のクラッシュ　決死
Season 17 Episode 13
12 May 2008
赤と黒のクラッシュ　殉職
Season 17 Episode 14
19 May 2008
弁護士妃英理の証言（前編）
Season 17 Episode 15
16 June 2008
弁護士妃英理の証言（後編）
Season 17 Episode 16
23 June 2008
カラオケボックスの死角（前編）
Season 17 Episode 17
30 June 2008
カラオケボックスの死角（後編）
Season 17 Episode 18
7 July 2008
赤白黄色と探偵団
Season 17 Episode 19
14 July 2008
コナンvsW暗号ミステリー
Season 17 Episode 20
28 July 2008
推理対決！新一VS沖矢昴
Season 17 Episode 21
4 August 2008
砕けたホロスコープ
Season 17 Episode 22
11 August 2008
殺意はコーヒーの香り（前編）
Season 17 Episode 23
1 September 2008
殺意はコーヒーの香り（後編）
Season 17 Episode 24
8 September 2008
怪盗キッドの瞬間移動魔術
Season 17 Episode 25
20 October 2008
風林火山　迷宮の鎧武者
Season 17 Episode 26
3 November 2008
風林火山　陰と雷光の決着
Season 17 Episode 27
10 November 2008
明治維新ミステリーツアー（探索編）
Season 17 Episode 28
1 December 2008
明治維新ミステリーツアー（解読編）
Season 17 Episode 29
8 December 2008
ワインレッドの告発
Season 17 Episode 30
15 December 2008
殺人犯、工藤新一
Season 17 Episode 31
19 January 2009
新一の正体に蘭の涙
Season 17 Episode 32
26 January 2009
本当に聞きたいコト
Season 17 Episode 33
2 February 2009
憎しみの青い火花（前編）
Season 17 Episode 34
9 February 2009
憎しみの青い火花（後編）
Season 17 Episode 35
16 February 2009
真犯人からの届け物
Season 17 Episode 36
23 February 2009
仮面劇に秘めた悪意
Season 17 Episode 37
2 March 2009
