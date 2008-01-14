В 17-м сезоне сериала «Детектив Конан» работа репортером телевизионных новостей выводит Конана на заговор с целью убийства, организованный «Черной организацией». Конан и Хайбара опасаются, что «Черная организация» может быть замешана в пропаже девушки, очень похожей на Хайбару. Девушку клиента Когоро находят мертвой в машине, которая, по-видимому, была закрыта изнутри. Жертва задохнулась угарным газом. Все считают, что это самоубийство, но Конан подозревает, что клиент что-то скрывает. Находясь на групповом свидании с общими друзьями, Такаги и Сато узнают о похищении ребенка с целью выкупа и начинают работу вместе с Конаном, Ран и Когоро.