Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Meitantei Conan 1996 - 2024 season 14

Meitantei Conan season 14 poster
Kinoafisha TV Shows Meitantei Conan Seasons Season 14

Meitantei Conan 12+
Original title Season 14
Title Сезон 14
Season premiere 28 February 2005
Production year 2005
Number of episodes 37
Runtime 15 hours 25 minutes
"Meitantei Conan" season 14 description

В 14-м сезоне сериала «Детектив Конан» дядя Соноко, Джирокити Судзуки, публично бросает вызов неуловимому мастеру-вору Кайто Киду, чтобы тот украл бесценный драгоценный камень. Он хочет завлечь его и поймать. Затем появляется Кид, которому каким-то образом удается пройти в воздухе несколько сотен футов. Знакомого Ран находят ограбленным и убитым, а виновником, по всей видимости, является ее новый таинственный любовник. Пока Такаги и Сато находятся на свидании в тематическом парке, а целый отряд завистливых полицейских наблюдает за ними из тени, они обнаруживают, что в парке вот-вот начнется торговля запрещенными веществами.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.5 IMDb
Write review
"Meitantei Conan" season 14 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Season 28
Season 29
Season 30
Season 31
Season 32
本庁の刑事恋物語６（前編）
Season 14 Episode 1
28 February 2005
本庁の刑事恋物語６（後編）
Season 14 Episode 2
7 March 2005
謎めく身長差20cm
Season 14 Episode 3
14 March 2005
誘拐…らしい事件
Season 14 Episode 4
21 March 2005
奇抜な屋敷の大冒険（封印編）
Season 14 Episode 5
18 April 2005
奇抜な屋敷の大冒険（絡繰編）
Season 14 Episode 6
25 April 2005
奇抜な屋敷の大冒険（解決編）
Season 14 Episode 7
2 May 2005
辛く苦く甘い汁
Season 14 Episode 8
9 May 2005
奇妙な一家の依頼（前編）
Season 14 Episode 9
16 May 2005
奇妙な一家の依頼（後編）
Season 14 Episode 10
23 May 2005
疑惑を持った蘭
Season 14 Episode 11
30 May 2005
宝石強盗現行犯（前編）
Season 14 Episode 12
6 June 2005
宝石強盗現行犯（後編）
Season 14 Episode 13
13 June 2005
不思議な天使の館（前編）
Season 14 Episode 14
20 June 2005
不思議な天使の館（後編）
Season 14 Episode 15
27 June 2005
救急車を呼びに行った男
Season 14 Episode 16
4 July 2005
コナン平次の推理マジック（仕掛編）
Season 14 Episode 17
11 July 2005
コナン平次の推理マジック（館編）
Season 14 Episode 18
18 July 2005
コナン平次の推理マジック（解決編）
Season 14 Episode 19
1 August 2005
同時進行　舞台と誘拐（前編）
Season 14 Episode 20
8 August 2005
同時進行　舞台と誘拐（後編）
Season 14 Episode 21
15 August 2005
神社鳥居ビックリ暗号（前編）
Season 14 Episode 22
22 August 2005
神社鳥居ビックリ暗号（後編）
Season 14 Episode 23
29 August 2005
完全半分犯罪の謎
Season 14 Episode 24
5 September 2005
青い鳥を追う探偵団
Season 14 Episode 25
12 September 2005
仏滅に出る悪霊（事件編）
Season 14 Episode 26
10 October 2005
仏滅に出る悪霊（疑惑編）
Season 14 Episode 27
17 October 2005
仏滅に出る悪霊（解決編）
Season 14 Episode 28
24 October 2005
米花町グルニエの家
Season 14 Episode 29
31 October 2005
八岐大蛇の剣（前編）
Season 14 Episode 30
7 November 2005
八岐大蛇の剣（後編）
Season 14 Episode 31
14 November 2005
イチョウ色の初恋（前編）
Season 14 Episode 32
21 November 2005
イチョウ色の初恋（後編）
Season 14 Episode 33
28 November 2005
探偵団と青虫4兄弟
Season 14 Episode 34
5 December 2005
ピエロからの写真メール
Season 14 Episode 35
19 December 2005
ブラックインパクト！組織の手が届く瞬間
Season 14 Episode 36
9 January 2006
蘭へのラブレター
Season 14 Episode 37
16 January 2006
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more