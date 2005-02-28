В 14-м сезоне сериала «Детектив Конан» дядя Соноко, Джирокити Судзуки, публично бросает вызов неуловимому мастеру-вору Кайто Киду, чтобы тот украл бесценный драгоценный камень. Он хочет завлечь его и поймать. Затем появляется Кид, которому каким-то образом удается пройти в воздухе несколько сотен футов. Знакомого Ран находят ограбленным и убитым, а виновником, по всей видимости, является ее новый таинственный любовник. Пока Такаги и Сато находятся на свидании в тематическом парке, а целый отряд завистливых полицейских наблюдает за ними из тени, они обнаруживают, что в парке вот-вот начнется торговля запрещенными веществами.