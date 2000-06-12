Menu
Meitantei Conan 1996 - 2024 season 8

Meitantei Conan season 8 poster
Kinoafisha TV Shows Meitantei Conan Seasons Season 8

Meitantei Conan 12+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 12 June 2000
Production year 2000
Number of episodes 23
Runtime 9 hours 35 minutes
"Meitantei Conan" season 8 description

В 8-м сезоне сериала «Детектив Конан» Сато делает последнюю попытку идентифицировать убийцу своего отца до истечения срока давности, одновременно расследуя дело о серийных поджогах. Вынужденные скрываться после того, как стали свидетелями убийства охотника на медведей, Мицухико и Хайбара оставляют загадку, которую Конан должен разгадать, чтобы узнать личность убийцы. Серия избиений молодых женщин вызывает у Мегуре травмирующие воспоминания. Конан, Ран и Когоро посещают ужин в особняке, где все остальные гости – известные детективы. Когда одного из них убивают, остальные должны найти убийцу.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.5 IMDb
Write review
"Meitantei Conan" season 8 list of episodes. TV series release schedule
意味深なオルゴール（前編）
Season 8 Episode 1
12 June 2000
意味深なオルゴール（後編）
Season 8 Episode 2
19 June 2000
見えない凶器　蘭の初推理
Season 8 Episode 3
26 June 2000
スーパーカーの罠（前編）
Season 8 Episode 4
3 July 2000
スーパーカーの罠（後編）
Season 8 Episode 5
10 July 2000
容疑者・毛利小五郎（前編）
Season 8 Episode 6
17 July 2000
容疑者・毛利小五郎（後編）
Season 8 Episode 7
24 July 2000
１０人目の乗客（前編）
Season 8 Episode 8
31 July 2000
１０人目の乗客（後編）
Season 8 Episode 9
7 August 2000
黒いイカロスの翼（前編）
Season 8 Episode 10
14 August 2000
黒いイカロスの翼（後編）
Season 8 Episode 11
21 August 2000
本庁の刑事恋物語３（前編）
Season 8 Episode 12
28 August 2000
本庁の刑事恋物語３（後編）
Season 8 Episode 13
4 September 2000
見事すぎた名推理
Season 8 Episode 14
11 September 2000
迷宮への入り口　巨大神像の怒り
Season 8 Episode 15
9 October 2000
龍神山転落事件
Season 8 Episode 16
16 October 2000
五彩伝説の水御殿（前編）
Season 8 Episode 17
23 October 2000
五彩伝説の水御殿（後編）
Season 8 Episode 18
30 October 2000
きのこと熊と探偵団（前編）
Season 8 Episode 19
6 November 2000
きのこと熊と探偵団（後編）
Season 8 Episode 20
13 November 2000
レトロルームの謎事件
Season 8 Episode 21
20 November 2000
ベイ・オブ・リベンジ （前編）
Season 8 Episode 22
27 November 2000
ベイ・オブ・リベンジ （後編）
Season 8 Episode 23
4 December 2000
TV series release schedule
