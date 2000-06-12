В 8-м сезоне сериала «Детектив Конан» Сато делает последнюю попытку идентифицировать убийцу своего отца до истечения срока давности, одновременно расследуя дело о серийных поджогах. Вынужденные скрываться после того, как стали свидетелями убийства охотника на медведей, Мицухико и Хайбара оставляют загадку, которую Конан должен разгадать, чтобы узнать личность убийцы. Серия избиений молодых женщин вызывает у Мегуре травмирующие воспоминания. Конан, Ран и Когоро посещают ужин в особняке, где все остальные гости – известные детективы. Когда одного из них убивают, остальные должны найти убийцу.