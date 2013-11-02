В 23-м сезоне сериала «Детектив Конан» мастер боевых искусств убит и брошен в мусорный бак, а главный подозреваемый – его парикмахер – имеет железное алиби, которое подтверждает Эри. Эйсукэ Хондо оказывается в числе подозреваемых, когда мужчину забивают до смерти в караоке-кабинке, а орудие убийства, кажется, растворилось в воздухе. Сгорел дом, в котором жил одноклассник мальчиков-детективов. Поджигатель, один из трех жильцов, указан в дневнике как «Желтый человек». Когда ребятам все-таки удается раскрыть тайну Желтого Человека, Субару Окия, новый жилец старого дома Шиничи, встречает Рана и Соноко...