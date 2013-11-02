Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Meitantei Conan 1996 - 2024 season 23

Meitantei Conan season 23 poster
Kinoafisha TV Shows Meitantei Conan Seasons Season 23

Meitantei Conan 12+
Original title Season 23
Title Сезон 23
Season premiere 2 November 2013
Production year 2013
Number of episodes 24
Runtime 10 hours 0 minute
"Meitantei Conan" season 23 description

В 23-м сезоне сериала «Детектив Конан» мастер боевых искусств убит и брошен в мусорный бак, а главный подозреваемый – его парикмахер – имеет железное алиби, которое подтверждает Эри. Эйсукэ Хондо оказывается в числе подозреваемых, когда мужчину забивают до смерти в караоке-кабинке, а орудие убийства, кажется, растворилось в воздухе. Сгорел дом, в котором жил одноклассник мальчиков-детективов. Поджигатель, один из трех жильцов, указан в дневнике как «Желтый человек». Когда ребятам все-таки удается раскрыть тайну Желтого Человека, Субару Окия, новый жилец старого дома Шиничи, встречает Рана и Соноко...

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.5 IMDb
Write review
"Meitantei Conan" season 23 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Season 28
Season 29
Season 30
Season 31
Season 32
能面屋敷に鬼が踊る（前編）
Season 23 Episode 1
2 November 2013
能面屋敷に鬼が踊る（後編）
Season 23 Episode 2
9 November 2013
悪魔の回路
Season 23 Episode 3
16 November 2013
プラチナチケット騒動記
Season 23 Episode 4
23 November 2013
火と水のミステリーツアー（阿蘇編）
Season 23 Episode 5
30 November 2013
火と水のミステリーツアー（熊本編）
Season 23 Episode 6
7 December 2013
甘く冷たい宅配便（前編）
Season 23 Episode 7
14 December 2013
甘く冷たい宅配便（後編）
Season 23 Episode 8
21 December 2013
怪盗キッドと赤面の人魚（前編）
Season 23 Episode 9
4 January 2014
怪盗キッドと赤面の人魚（後編）
Season 23 Episode 10
11 January 2014
幸福メールは不幸を呼ぶ
Season 23 Episode 11
18 January 2014
果実が詰まった宝箱（前編）
Season 23 Episode 12
25 January 2014
果実が詰まった宝箱（後編）
Season 23 Episode 13
1 February 2014
ダイヤと絵画と大女優
Season 23 Episode 14
8 February 2014
完璧すぎたフィギュア
Season 23 Episode 15
22 February 2014
現場の隣人は元カレ（前編）
Season 23 Episode 16
1 March 2014
現場の隣人は元カレ（後編）
Season 23 Episode 17
8 March 2014
披露宴と二つの銃声
Season 23 Episode 18
22 March 2014
ジョディの追憶とお花見の罠
Season 23 Episode 19
29 March 2014
暗号付きの招待状
Season 23 Episode 20
19 April 2014
毛利小五郎像の秘密
Season 23 Episode 21
26 April 2014
疑惑の散歩道
Season 23 Episode 22
3 May 2014
小五郎はBARにいる（前編）
Season 23 Episode 23
10 May 2014
小五郎はBARにいる（後編）
Season 23 Episode 24
17 May 2014
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more