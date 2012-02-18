Menu
Meitantei Conan 1996 - 2024 season 21

Meitantei Conan 12+
Original title Season 21
Title Сезон 21
Season premiere 18 February 2012
Production year 2012
Number of episodes 35
Runtime 14 hours 35 minutes
"Meitantei Conan" season 21 description

В 21-м сезоне сериала «Детектив Конан» одержимо дотошный писатель детективов со склонностью к аналоговым технологиям найден отравленным в закрытой комнате. Между тем полицейское управление потрясено, когда замечает кольцо на пальце Сато. Придя к рок-музыканту с демоническим сценическим образом за автографом, Конан и Лига юных детективов понимают, что тот совершил убийство. При защищает в зале суда мужчину, обвиняемого в аварии. Эри считает, что супруга этого человека несет ответственность за преступление. Внезапно мужчина падает из окна своей квартиры и разбивается насмерть на глазах у прокурора и своей жены.

"Meitantei Conan" season 21 list of episodes. TV series release schedule
幽霊ホテルの推理対決（前編）
Season 21 Episode 1
18 February 2012
幽霊ホテルの推理対決（後編）
Season 21 Episode 2
25 February 2012
探偵事務所籠城事件（勃発）
Season 21 Episode 3
3 March 2012
探偵事務所籠城事件（狙撃）
Season 21 Episode 4
10 March 2012
探偵事務所籠城事件（解放）
Season 21 Episode 5
17 March 2012
コナンVS平次　東西探偵推理勝負
Season 21 Episode 6
24 March 2012
毒と幻のデザイン（EYE）
Season 21 Episode 7
21 April 2012
毒と幻のデザイン（S）
Season 21 Episode 8
28 April 2012
毒と幻のデザイン（Poison）
Season 21 Episode 9
5 May 2012
毒と幻のデザイン（Illusion）
Season 21 Episode 10
12 May 2012
博士の動画サイト（前編）
Season 21 Episode 11
19 May 2012
博士の動画サイト（後編）
Season 21 Episode 12
26 May 2012
ショコラの熱い罠
Season 21 Episode 13
2 June 2012
初恋の共同捜査（前編）
Season 21 Episode 14
9 June 2012
初恋の共同捜査（後編）
Season 21 Episode 15
16 June 2012
小五郎さんはいいひと（前編）
Season 21 Episode 16
23 June 2012
小五郎さんはいいひと（後編）
Season 21 Episode 17
30 June 2012
ミヤマクワガタを追え
Season 21 Episode 18
7 July 2012
名犬クールのお手柄２
Season 21 Episode 19
14 July 2012
疑惑のイニシャルK
Season 21 Episode 20
21 July 2012
雨の夜の脅迫者
Season 21 Episode 21
28 July 2012
ウェディングイブ（前編）
Season 21 Episode 22
1 September 2012
ウェディングイブ（後編）
Season 21 Episode 23
8 September 2012
くらやみ塔の秘宝（前編）
Season 21 Episode 24
15 September 2012
くらやみ塔の秘宝（後編）
Season 21 Episode 25
22 September 2012
探偵たちの夜想曲（事件）
Season 21 Episode 26
6 October 2012
探偵たちの夜想曲（誘拐）
Season 21 Episode 27
13 October 2012
探偵たちの夜想曲（推理）
Season 21 Episode 28
20 October 2012
探偵たちの夜想曲（バーボン）
Season 21 Episode 29
27 October 2012
１ミリも許さない（前編）
Season 21 Episode 30
10 November 2012
１ミリも許さない（後編）
Season 21 Episode 31
17 November 2012
足跡がない砂浜
Season 21 Episode 32
24 November 2012
長崎ミステリー劇場（幕末篇）
Season 21 Episode 33
1 December 2012
長崎ミステリー劇場（現代篇）
Season 21 Episode 34
8 December 2012
サボテン狂騒曲
Season 21 Episode 35
15 December 2012
