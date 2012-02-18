В 21-м сезоне сериала «Детектив Конан» одержимо дотошный писатель детективов со склонностью к аналоговым технологиям найден отравленным в закрытой комнате. Между тем полицейское управление потрясено, когда замечает кольцо на пальце Сато. Придя к рок-музыканту с демоническим сценическим образом за автографом, Конан и Лига юных детективов понимают, что тот совершил убийство. При защищает в зале суда мужчину, обвиняемого в аварии. Эри считает, что супруга этого человека несет ответственность за преступление. Внезапно мужчина падает из окна своей квартиры и разбивается насмерть на глазах у прокурора и своей жены.