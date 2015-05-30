В 25-м сезоне сериала «Детектив Конан» вскоре после того, как его нашли в озере с потерей памяти, Шиничи обнаружили стоящим над женщиной с ножевым ранением. Он был весь в крови и с оружием в руке. Детективы принимаются за расследование. Путешествуя с Ран и Когоро, Шиничи и Хейдзи натыкаются на убийство, когда жертва, по-видимому, была задушена в собственном автомобиле во время вождения. Спустя некоторое время после неприятной встречи с водителем роллс-ройса Конан, Агаса и остальные детективы вынуждены расследовать его смерть после того, как машина внезапно взорвалась.