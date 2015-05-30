Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Meitantei Conan 1996 - 2024 season 25

Meitantei Conan season 25 poster
Kinoafisha TV Shows Meitantei Conan Seasons Season 25

Meitantei Conan 12+
Original title Season 25
Title Сезон 25
Season premiere 30 May 2015
Production year 2015
Number of episodes 39
Runtime 16 hours 15 minutes
"Meitantei Conan" season 25 description

В 25-м сезоне сериала «Детектив Конан» вскоре после того, как его нашли в озере с потерей памяти, Шиничи обнаружили стоящим над женщиной с ножевым ранением. Он был весь в крови и с оружием в руке. Детективы принимаются за расследование. Путешествуя с Ран и Когоро, Шиничи и Хейдзи натыкаются на убийство, когда жертва, по-видимому, была задушена в собственном автомобиле во время вождения. Спустя некоторое время после неприятной встречи с водителем роллс-ройса Конан, Агаса и остальные детективы вынуждены расследовать его смерть после того, как машина внезапно взорвалась.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.5 IMDb
Write review
"Meitantei Conan" season 25 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Season 28
Season 29
Season 30
Season 31
Season 32
緋色の序章
Season 25 Episode 1
30 May 2015
緋色の追求
Season 25 Episode 2
6 June 2015
緋色の交錯
Season 25 Episode 3
13 June 2015
緋色の帰還
Season 25 Episode 4
20 June 2015
緋色の真相
Season 25 Episode 5
27 June 2015
織り姫クラブへようこそ
Season 25 Episode 6
11 July 2015
太閤恋する名人戦（前編）
Season 25 Episode 7
18 July 2015
太閤恋する名人戦（後編）
Season 25 Episode 8
25 July 2015
真夏のプールに沈む謎（前編）
Season 25 Episode 9
1 August 2015
真夏のプールに沈む謎（後編）
Season 25 Episode 10
8 August 2015
女王様の天気予報
Season 25 Episode 11
15 August 2015
米花ポン出血大サービス
Season 25 Episode 12
5 September 2015
高木刑事、手錠で逃走
Season 25 Episode 13
12 September 2015
三人の第一発見者（前編）
Season 25 Episode 14
19 September 2015
三人の第一発見者（後編）
Season 25 Episode 15
26 September 2015
ボディーガード　毛利小五郎
Season 25 Episode 16
3 October 2015
若奥様が消えた秘密
Season 25 Episode 17
10 October 2015
おしどり夫婦の策略
Season 25 Episode 18
17 October 2015
夢みる乙女の迷推理
Season 25 Episode 19
24 October 2015
動く標的
Season 25 Episode 20
7 November 2015
探偵団の密室推理合戦
Season 25 Episode 21
14 November 2015
1億円を追いかけろ
Season 25 Episode 22
21 November 2015
鳥取砂丘ミステリーツアー（倉吉編）
Season 25 Episode 23
28 November 2015
鳥取砂丘ミステリーツアー（鳥取編）
Season 25 Episode 24
5 December 2015
火の用心の落とし穴
Season 25 Episode 25
12 December 2015
コナンと海老蔵 歌舞伎十八番ミステリー（前編）
Season 25 Episode 26
9 January 2016
コナンと海老蔵 歌舞伎十八番ミステリー（後編）
Season 25 Episode 27
16 January 2016
腹話術師の錯覚（前編）
Season 25 Episode 28
30 January 2016
腹話術師の錯覚（後編）
Season 25 Episode 29
6 February 2016
かまいたちの宿（前編）
Season 25 Episode 30
13 February 2016
かまいたちの宿（後編）
Season 25 Episode 31
20 February 2016
県警の黒い闇（前編）
Season 25 Episode 32
27 February 2016
県警の黒い闇（中編）
Season 25 Episode 33
5 March 2016
県警の黒い闇（後編）
Season 25 Episode 34
12 March 2016
安室に忍びよる影
Season 25 Episode 35
16 April 2016
ブログ女優の密室事件（前編）
Season 25 Episode 36
23 April 2016
ブログ女優の密室事件（後編）
Season 25 Episode 37
30 April 2016
残念でやさしい宇宙人
Season 25 Episode 38
7 May 2016
消えたフィアンセ
Season 25 Episode 39
14 May 2016
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more