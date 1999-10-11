Menu
Meitantei Conan 1996 - 2024 season 7

Meitantei Conan 12+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 11 October 1999
Production year 1999
Number of episodes 31
Runtime 12 hours 55 minutes
"Meitantei Conan" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «Детектив Конан» врача ударило током в ванне в связи с резким отключением электроэнергии, но Конан подозревает, что это был не простой несчастный случай. Тем временем Конан ревнует к тому вниманию, которое Ран уделяет сыну жертвы, Томоаки Араиде. Серия убийств на круизном лайнере, по всей видимости, связана с неудачным ограблением банка 20 лет назад и его вдохновителем, неуловимым Сайдзо Кано, который, кажется, восстал из мертвых. Конан и Хайбара узнают, что «Черная организация» направила убийцу Писко, чтобы расправиться с кем-то на вечеринке. Они пытаются предотвратить преступление.

月と星と太陽の秘密（前編）
Season 7 Episode 1
11 October 1999
月と星と太陽の秘密（後編）
Season 7 Episode 2
18 October 1999
少年探偵団消失事件
Season 7 Episode 3
25 October 1999
鳥取クモ屋敷の怪（事件編）
Season 7 Episode 4
1 November 1999
鳥取クモ屋敷の怪（疑惑編）
Season 7 Episode 5
8 November 1999
鳥取クモ屋敷の怪（解決編）
Season 7 Episode 6
15 November 1999
ビーナスのキッス
Season 7 Episode 7
22 November 1999
暗闇の中の死角（前編）
Season 7 Episode 8
29 November 1999
暗闇の中の死角（後編）
Season 7 Episode 9
6 December 1999
よみがえる死の伝言（前編）
Season 7 Episode 10
13 December 1999
よみがえる死の伝言（後編）
Season 7 Episode 11
20 December 1999
２０年目の殺意 シンフォニー号連続殺人事件
Season 7 Episode 12
3 January 2000
四回殺された男
Season 7 Episode 13
17 January 2000
黒の組織との再会（灰原編）
Season 7 Episode 14
17 January 2000
黒の組織との再会（コナン編）
Season 7 Episode 15
24 January 2000
黒の組織との再会（解決編）
Season 7 Episode 16
24 January 2000
喫茶店トラック乱入事件
Season 7 Episode 17
7 February 2000
赤い殺意の夜想曲（前編）
Season 7 Episode 18
14 February 2000
赤い殺意の夜想曲（後編）
Season 7 Episode 19
21 February 2000
大捜索９つのドア
Season 7 Episode 20
28 February 2000
危険なレシピ
Season 7 Episode 21
6 March 2000
呪いの仮面は冷たく笑う
Season 7 Episode 22
13 March 2000
殺された名探偵（前編）
Season 7 Episode 23
10 April 2000
殺された名探偵（後編）
Season 7 Episode 24
17 April 2000
闇に響く謎の銃声
Season 7 Episode 25
24 April 2000
命がけの復活〜洞窟の探偵団〜
Season 7 Episode 26
1 May 2000
命がけの復活〜負傷した名探偵〜
Season 7 Episode 27
8 May 2000
命がけの復活〜第三の選択〜
Season 7 Episode 28
15 May 2000
命がけの復活〜黒衣の騎士〜
Season 7 Episode 29
22 May 2000
命がけの復活〜帰ってきた新一...〜
Season 7 Episode 30
29 May 2000
命がけの復活〜約束の場所〜
Season 7 Episode 31
5 June 2000
