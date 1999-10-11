В 7-м сезоне сериала «Детектив Конан» врача ударило током в ванне в связи с резким отключением электроэнергии, но Конан подозревает, что это был не простой несчастный случай. Тем временем Конан ревнует к тому вниманию, которое Ран уделяет сыну жертвы, Томоаки Араиде. Серия убийств на круизном лайнере, по всей видимости, связана с неудачным ограблением банка 20 лет назад и его вдохновителем, неуловимым Сайдзо Кано, который, кажется, восстал из мертвых. Конан и Хайбара узнают, что «Черная организация» направила убийцу Писко, чтобы расправиться с кем-то на вечеринке. Они пытаются предотвратить преступление.