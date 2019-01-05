Menu
Meitantei Conan 1996 - 2024 season 29

Meitantei Conan season 29 poster
Kinoafisha TV Shows Meitantei Conan Seasons Season 29

Meitantei Conan 12+
Original title Season 29
Title Сезон 29
Season premiere 5 January 2019
Production year 2019
Number of episodes 33
Runtime 13 hours 45 minutes
"Meitantei Conan" season 29 description

В 29-м сезоне сериала «Детектив Конан» Конан, Когоро и Ран празднуют день рождения матери Ран, Эри, в отеле. В это же время клиентка Эри оказывается убит в номере, когда она принимает душ. Конан, Ран и Соноко попадают в лечебницу. Конана, Ран и Когоро приглашает в Англию состоятельная женщина. По прибытии к Конану подходит мальчик, которому загадали несколько загадок и предупредили, что один человек умрет, если он не разгадает их. Все еще работая над таинственными уликами по последнему делу, Конан слишком много информации выдает во время телефонного разговора с Ран, в результате чего она начинает сомневаться в их отношениях.

 

8.5 IMDb
"Meitantei Conan" season 29 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Season 26
Season 27
Season 28
Season 29
Season 30
Season 31
Season 32
紅の修学旅行（鮮紅編）
Season 29 Episode 1
5 January 2019
紅の修学旅行（恋紅編）
Season 29 Episode 2
12 January 2019
窓辺にたたずむ女（前編）
Season 29 Episode 3
2 February 2019
窓辺にたたずむ女（後編）
Season 29 Episode 4
9 February 2019
北九州ミステリーツアー（小倉編）
Season 29 Episode 5
16 February 2019
北九州ミステリーツアー（門司編）
Season 29 Episode 6
23 February 2019
サラブレッド誘拐事件（前編）
Season 29 Episode 7
9 March 2019
サラブレッド誘拐事件（後編）
Season 29 Episode 8
16 March 2019
占い師と三人の客
Season 29 Episode 9
23 March 2019
フードコートの陰謀
Season 29 Episode 10
13 April 2019
巨人タロスの必殺拳（前編）
Season 29 Episode 11
20 April 2019
巨人タロスの必殺拳（後編）
Season 29 Episode 12
27 April 2019
危ない化石採集
Season 29 Episode 13
4 May 2019
姿を消した恋人
Season 29 Episode 14
11 May 2019
マリアちゃんをさがせ！（前編）
Season 29 Episode 15
1 June 2019
マリアちゃんをさがせ！（後編）
Season 29 Episode 16
8 June 2019
東京婆ールズコレクション
Season 29 Episode 17
15 June 2019
いいね。の代償（前編）
Season 29 Episode 18
22 June 2019
いいね。の代償（後編）
Season 29 Episode 19
29 June 2019
呪いの宝石ボルジアの涙（前編）
Season 29 Episode 20
13 July 2019
呪いの宝石ボルジアの涙（後編）
Season 29 Episode 21
20 July 2019
恐竜につぶされた男
Season 29 Episode 22
27 July 2019
ラジオお悩み相談（挑戦編）
Season 29 Episode 23
3 August 2019
ラジオお悩み相談（謎解き編）
Season 29 Episode 24
10 August 2019
汽笛の聞こえる古書店2
Season 29 Episode 25
17 August 2019
迷宮カクテル（前編）
Season 29 Episode 26
31 August 2019
迷宮カクテル（中編）
Season 29 Episode 27
7 September 2019
迷宮カクテル（後編）
Season 29 Episode 28
14 September 2019
昆虫人間のヒミツ
Season 29 Episode 29
28 September 2019
謎解き水上バス（前編）
Season 29 Episode 30
12 October 2019
謎解き水上バス（後編）
Season 29 Episode 31
19 October 2019
プードルと散弾銃（前編）
Season 29 Episode 32
9 November 2019
プードルと散弾銃（後編）
Season 29 Episode 33
16 November 2019
TV series release schedule
