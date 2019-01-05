В 29-м сезоне сериала «Детектив Конан» Конан, Когоро и Ран празднуют день рождения матери Ран, Эри, в отеле. В это же время клиентка Эри оказывается убит в номере, когда она принимает душ. Конан, Ран и Соноко попадают в лечебницу. Конана, Ран и Когоро приглашает в Англию состоятельная женщина. По прибытии к Конану подходит мальчик, которому загадали несколько загадок и предупредили, что один человек умрет, если он не разгадает их. Все еще работая над таинственными уликами по последнему делу, Конан слишком много информации выдает во время телефонного разговора с Ран, в результате чего она начинает сомневаться в их отношениях.